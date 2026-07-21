Netflix: el western de 7 capítulos ideal para maratonear en un día

Si buscás una serie corta para maratonear, Los abandonados es una de las propuestas western de Netflix que reúne acción, venganza y un elenco de primer nivel.

Con un elenco increíble, Los abandonados es una de las mejores opciones western de Netflix. Foto: Netflix

Netflix tiene en su catálogo una miniserie western ideal para los amantes de la acción, el drama y los conflictos familiares de época. Se trata de Los abandonados, una producción que combina una excelente trama con un elenco excepcional.

De qué trata Los abandonados La historia transcurre en el estado de Washington durante la década de 1850, donde dos familias enfrentadas luchan por quedarse con el dominio de un territorio sin ley. Al frente de cada una hay dos mujeres con personalidades completamente opuestas: una poderosa terrateniente y otra que, con pocos recursos, encuentra su mayor fortaleza en la unión y la lealtad de los suyos.

A medida que avanzan los episodios, la tensión crece con enfrentamientos, traiciones y decisiones que pondrán a prueba a todos los personajes. La serie apuesta por una historia marcada por la supervivencia y la lucha por el poder.

El elenco de la serie de Netflix Uno de los puntos fuertes de Los abandonados es su elenco. La serie reúne a Lena Headey, recordada por interpretar a Cersei Lannister en Game of Thrones; Gillian Anderson, protagonista de The X-Files, Sex Education y The Crown; y Nick Robinson, actor de Love, Simon y Maid. Además, fue creada por Kurt Sutter, el responsable de Sons of Anarchy.