Cómo lograr que la monstera saque hojas más grandes y verdes
Lograr hojas exuberantes en tu monstera es posible si se respetan sus necesidades de luz, riego y, fundamentalmente, humedad ambiental.
La monstera, también conocida como Costilla de Adán, es una de esas plantas que llaman la atención apenas entramos a una casa. Originaria de las selvas tropicales que se extienden desde el sur de México hasta el norte de Sudamérica, se caracteriza por sus grandes hojas verdes. Las más jóvenes tienen forma de corazón, mientras que las más desarrolladas presentan los clásicos cortes que la convierten en una de las plantas de interior más elegidas para decorar cualquier ambiente.
Si bien es una planta resistente y de fácil mantenimiento elegida por amantes de la jardinería, para conseguir hojas grandes, verdes y saludables hay algunos cuidados que no pueden faltar.
Cómo hacer para que la monstera tenga hojas más grandes y verdes
- Luminosidad: la monstera necesita mucha luz, pero siempre indirecta. En su hábitat natural crece bajo la sombra de árboles más grandes, por lo que el sol directo puede quemar sus hojas.
- Riego: necesita un riego regular, pero sin excesos. El encharcamiento es uno de sus principales enemigos, ya que puede provocar la pudrición de las raíces.
- Humedad ambiental: este probablemente sea el secreto para lograr hojas grandes y saludables. Se recomienda limpiar las hojas con un paño húmedo o pulverizarlas con agua de forma periódica, especialmente en ambientes secos.
- Trasplante: es un cuidado que muchas veces pasa desapercibido, pero resulta fundamental. Lo ideal es trasplantarla cada dos años a una maceta de mayor tamaño para que sus raíces tengan espacio para desarrollarse y la planta pueda seguir creciendo.
Qué tener en cuenta al tener una monstera como planta de interior
Aunque la monstera es una de las plantas de interior más populares, quienes conviven con mascotas deben tomar un recaudo extra. Todas las partes de la planta contienen cristales de oxalato de calcio, una sustancia que puede resultar tóxica para perros y gatos si la ingieren. Por eso, se recomienda ubicarla en un lugar fuera de su alcance.