Cómo lograr que la monstera saque hojas más grandes y verdes

La monstera, también conocida como Costilla de Adán, es una de esas plantas que llaman la atención apenas entramos a una casa. Originaria de las selvas tropicales que se extienden desde el sur de México hasta el norte de Sudamérica, se caracteriza por sus grandes hojas verdes. Las más jóvenes tienen forma de corazón, mientras que las más desarrolladas presentan los clásicos cortes que la convierten en una de las plantas de interior más elegidas para decorar cualquier ambiente.