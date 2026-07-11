Cómo cuidar el helecho en invierno para que tenga hojas verdes y frondosas

Para que el helecho conserve sus hojas verdes y frondosas en invierno, es crucial prestar atención a la humedad ambiental y al riego adecuado.

Junto con el potus y la lengua de suegra, el helecho es una de las plantas de interior más elegidas por su abundante follaje y su capacidad para dar un toque natural a cualquier ambiente. Sin embargo, durante el invierno necesita algunos cuidados específicos para mantener sus hojas verdes, sanas y frondosas.

Los helechos más populares para tener en casa Según especialistas en jardinería, existen más de 10.000 especies de helechos en todo el mundo. Aun así, solo algunas variedades se destacan como las preferidas para decorar interiores gracias a su resistencia, facilidad de cuidado y atractivo follaje.

Para mantener su follaje radiante y abundante, la mayoría de los helechos prefiere la luz natural indirecta y los ambientes húmedos. Foto: Shutterstock Entre ellas, el helecho de Boston (Nephrolepis exaltata) es el más popular. Se caracteriza por sus frondas largas, arqueadas y de aspecto plumoso, ideales para macetas colgantes. Otra variedad muy elegida es el helecho serrucho (Nephrolepis cordifolia), que se distingue por sus hojas más firmes y erguidas con bordes dentados.

Cómo cuidar el helecho en invierno para que se mantenga frondoso Con cualquiera de estas variedades en casa, tenemos que tener en cuenta que el helecho necesita menos riesgo que durante los meses cálidos, aunque esto no significa que el sustrato deba quedar seco. Lo ideal es regar cuando la capa superior de la tierra comienza a secarse.

Además, el aspecto fundamental en el cuidado de los helechos es la humedad ambiental. Como la calefacción suele resecar el aire del hogar, los especialistas recomiendan pulverizar sus hojas con agua una o dos veces por semana o colocar la maceta sobre un plato con piedras y un poco de agua, sin que las raíces queden en contacto directo con el líquido.