Por qué los expertos recomiendan regar el potus con agua de arroz y cada cuánto hay que hacerlo

El potus se consolidó como el rey de las plantas de interior gracias a su resistencia, su capacidad de adaptación y los mínimos cuidados. Sin embargo, para aquellos que buscan un plus, existe un truco casero: el riego ocasional con agua de arroz .

Aunque a primera vista pueda parecer una práctica inusual, este método casero funciona como un excelente dinamizador del suelo. De todas maneras, los expertos advierten que debe aplicarse con precisión y moderación para no perjudicar a la planta .

La técnica consiste simplemente en reutilizar el líquido sobrante del lavado del arroz , con la condición obligatoria de que no contenga sal, aceites ni ningún tipo de condimento. Una vez que el agua reposa y alcanza la temperatura ambiente, queda lista para usar.

Según detalla Angela Slater, especialista de Hayes Garden World, este líquido arrastra pequeñas dosis de almidón y minerales. Estos componentes sirven de "alimento" para los microorganismos y la microbiota benéfica del sustrato, estimulando un desarrollo mucho más saludable.

El agua aporta trazas de minerales esenciales como fósforo, potasio y magnesio , que contribuyen a un follaje más verde y fuerte.

Al tratarse de un complemento y no de un riego base, los especialistas sugieren utilizar el agua de arroz únicamente cada tres o cuatro semanas. Las estaciones ideales para hacerlo son la primavera y el verano, épocas en las que el potus se encuentra en su fase de máxima actividad y crecimiento.

Su uso en riegos consecutivos está desaconsejado, ya que la acumulación de almidón podría romper el equilibrio de la tierra, obstruir el drenaje, generar malos olores o atraer plagas no deseadas.

Para complementar este truco y lograr que la planta luzca radiante durante todo el año, es fundamental mantener cuidados básicos como ubicar la planta en espacios con luz directa brillante y tener un excelente drenaje para que no se pudran las raíces.