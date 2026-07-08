Para qué sirve poner papel aluminio en el tronco del limonero en invierno

Para asegurar la salud del limonero durante el invierno, se recomienda aplicar una banda de papel aluminio de 10 a 15 cm en la base del tronco, sin apretarlo.

Con la llegada del invierno el limonero exige atención extra para evitar que sufra o se enferme. Entre los diversos secretos de jardinería que circulan, hay uno que gana cada vez más fuerza por su simpleza y bajo costo: envolver el tronco con papel aluminio.

Este elemento doméstico no hace milagros, pero se convierte en un gran aliado cuando se complementa con el mantenimiento habitual del frutal.

Cuidado del limonero Este recurso cumple una doble función clave para la supervivencia del árbol durante los meses invernales. Por un lado, funciona como una pared lisa que frena el avance de las hormigas y otros insectos rastreros. Al no poder trepar, se interrumpe su alianza con los pulgones, una de las plagas más dañinas para los cítricos.

El limonero necesita algunos cuidados en invierno. Fuente: Shutterstock. Además, la capacidad reflectante del aluminio es ideal para ejemplares jóvenes con corteza delgada. Al rebotar la luz solar diurna, evita el sobrecalentamiento del tronco, previniendo esas molestas grietas que se generan por el choque térmico entre el calor del día y las heladas de la noche.

Es muy recomendable recurrir a esta técnica en limoneros de pocos años con corteza tierna, en zonas con una amplitud térmica muy marcada entre el día y la noche y en árboles plantados en sectores que reciben sol directo y pleno en invierno.