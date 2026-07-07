Netflix rescató la serie más perturbadora que te dejará sin aire desde el principio

Emily Byrne, la protagonista de "Ausencia", una serie que revoluciona el catálogo de Netflix, debe reconstruir su vida tras un misterioso secuestro.

Netflix tiene en su catálogo una perturbadora serie que deja atónita a la audiencia. Ausencia (Absentia), es un thriller policial de tres temporadas que está capturando a todos los suscriptores. La serie se estrenó en 2017 y ahora es furor.

Netflix: de qué se trata “Años tras ser dada por muerta, una agente del FBI escapa de un asesino en serie y descubre que su familia siguió con su vida…, mientras un nuevo crimen marca su regreso”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming.

Netflix revivió una joya. Fuente: Netflix. La trama se centra en Emily Byrne, una investigadora del FBI que se desvanece sin dejar pistas mientras persigue a un asesino serial. Seis años después de ser declarada muerta legalmente, reaparece con vida en una cabaña abandonada.

El verdadero conflicto estalla cuando regresa a un presente donde su esposo formó otra familia, su hijo apenas la reconoce y ella padece una amnesia severa sobre su cautiverio. La tensión se duplica cuando una nueva ola de crímenes la posiciona en el centro de las sospechas: ¿es una víctima atrapada en el trauma o la mente detrás de los asesinatos?

A diferencia de los clásicos, la serie se destaca por su exploración psicológica. No presenta a una heroína implacable, sino a una mujer rota que debe reconstruir su identidad en un entorno hostil que desconfía de ella.