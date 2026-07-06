Si fuiste fanático de esta historia, tienes que ver la nueva temporada de Netflix

Una serie muy esperada de Netflix divide por completo a los fans. La segunda temporada de esta historia ya está.

La segunda temporada de Avatar: la leyenda de Aang está en Netflix para continuar una travesía épica. Si eres fan de esta historia, no te pierdas estos nuevos episodios que han dado de qué hablar.

Nuevos retos en Netflix La producción de acción real sigue el viaje del joven maestro del aire que despierta para cumplir su destino como el próximo Avatar.

Para traer paz a un mundo devastado por una guerra centenaria, el niño debe aprender a controlar las cuatro fuerzas de la naturaleza.

El astuto protagonista se enfrenta a las ambiciones desmedidas de la Nación del Fuego, un enemigo implacable decidido a dominar todos los reinos conocidos.