Netflix: si te conmovió "El ciudadano ilustre", este drama destruirá tus emociones

El perdón no siempre es fácil. Este drama de Netflix sacude los sentimientos al explorar los rincones más oscuros de los lazos de sangre. Lejos de los clichés de reconciliaciones perfectas, expone cómo el resentimiento acumulado durante casi tres décadas puede transformarse por completo.

Netflix y una reconciliación forzada bajo la Garganta del Diablo

"El último gigante" sigue la ordenada rutina de Boris, un carismático guía de turismo en las Cataratas del Iguazú. Su estabilidad emocional se destruye por completo cuando Julián, el padre que lo abandonó durante su niñez, reaparece inesperadamente en su lugar de trabajo. El anciano no busca excusas falsas por sus veintiocho años de ausencia, sino una última oportunidad antes de morir.