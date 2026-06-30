El paraíso de Brasil que los argentinos eligen para olvidar la rutina

Ni Buzios ni Florianópolis en Brasil: la playa secreta con noches mágicas que obsesiona a los viajeros argentinos.

Ubicada a solo noventa kilómetros de Florianópolis en Brasil, Praia do Rosa se consolida como el refugio predilecto para los argentinos que buscan huir de las playas masificadas. Este antiguo pueblo de pescadores, resguardado por imponentes morros verdes, ofrece un paisaje rústico donde el estrés urbano se diluye entre caminatas y olas perfectas.

A diferencia de otros sitios naturales que mueren al caer el sol, este rincón posee una propuesta que atrapa a los visitantes.

Una aventura entre morros y noches de música en vivo Los caminos que atraviesan la vegetación te llevan a miradores espectaculares y playas escondidas ideales para quienes disfrutan del trekking matutino. Los entusiastas de la adrenalina encuentran en este litoral uno de los mejores puntos para la práctica y el aprendizaje del surf.