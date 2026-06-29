El milagro en los escombros en Venezuela que logró Bart, un perro rescatista argentino

El increíble giro del destino en Venezuela: cómo un perro argentino cambió la historia de dos niños atrapados.

El olfato de Bart superó toda la tecnología humana disponible. Ocurrió en medio de la dramática emergencia que sacude al territorio de Venezuela en estos días. Dos vidas se salvaron gracias a una reacción en el momento exacto de este perro rescatista argentino.

Bart, el perro rescatista argentino Un equipo de infantes de marina argentinos recorría la zona afectada este domingo. El contingente militar se trasladaba hacia un cuadrante de trabajo previamente asignado. Una llamada de urgencia de Protección Civil de Venezuela cambió los planes por completo.

Los socorristas locales necesitaban apoyo inmediato en una estructura completamente colapsada. Los reportes iniciales indicaban que había sobrevivientes atrapados en la masa de cemento. El equipo argentino se desvió para intervenir de inmediato en el área crítica.

Fue allí cuando Bart, el can especialista de la brigada, entró en acción. El perro ingresó decidido a un túnel inestable abierto entre los restos del edificio. A los pocos minutos, el animal dio una señal positiva muy clara y contundente.

Su marcación permitió modificar por completo la estrategia de los brigadistas en el lugar. Los equipos redirigieron las excavaciones hacia el punto exacto señalado por el animal. El cambio de rumbo sirvió para extraer con vida a dos menores de edad.