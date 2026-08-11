"Los perros me lo estaban comiendo", el desgarrador relato de la mamá del nene que murió atacado por una perra

Dos personas fueron imputadas por homicidio culposo en la causa que investiga la muerte de Salvador, el nene de 3 años que fue atacado por una perra mestiza en barrio Suárez, al sur de la ciudad de Córdoba . La Justicia avanza con testimonios, peritajes y la autopsia del niño.

La fiscal de Instrucción Celeste Blasco imputó este martes por homicidio culposo a la dueña del animal, y la misma calificación pesa sobre el cuidador del perro, quien ya designó a un abogado defensor.

La investigación busca determinar las circunstancias en las que ocurrió el ataque y establecer, entre otros puntos, si el animal se encontraba dentro de un terreno o en la vía pública cuando Salvador se acercó. La causa continúa con la recepción de testimonios, informes técnicos elaborados por Policía Judicial y la autopsia del cuerpo del pequeño.

El testimonio de la madre del niño muerto en Córdoba tras el ataque de una perra.

El animal es una perra adulta de cinco años, de raza mestiza y color marrón. Luego del ataque fue retirado del lugar y trasladado al Instituto Antirrábico, donde permanecerá diez días en observación por zoonosis.

El ataque ocurrió el 9 de agosto por la tarde, en inmediaciones de las calles La Santa María y José Baca, en barrio Suárez, mientras el papá de Salvador lavaba una camioneta.

Según el relato aportado por la familia, el niño se acercó al terreno donde se encontraba el animal durante unos segundos en los que sus padres no advirtieron dónde estaba. Claudia, la mamá de Salvador, explicó en Noticiero Doce que el papá del niño estaba lavando una camioneta en la vereda mientras ella ingresó durante unos instantes a la vivienda.

“Prendí la hornalla, salí y le pregunté al papá por el Salvi”, contó Claudia. Según su relato, el padre le respondió que el niño se había ido “para la vuelta”, algo que, de acuerdo con la familia, solía hacer.

La mujer contó entonces cómo descubrió lo que había ocurrido: “Me fijo y no estaba. Cuando lo vi, ya los perros me lo estaban comiendo”. Salvador fue atacado y sufrió graves mordeduras en el rostro y el cuello. Tras la agresión, fue trasladado a la Clínica Vélez Sarsfield, donde los médicos constataron su muerte.

La Fiscalía investiga las circunstancias exactas del episodio y las condiciones de seguridad del lugar.

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Después de conocerse la muerte de Salvador, se produjeron momentos de tensión en el barrio. Vecinos prendieron fuego a la casa donde vivían los dueños de los animales y Bomberos debieron intervenir para apagar las llamas.

Familiares del niño también señalaron que habían advertido anteriormente sobre el animal y afirmaron que se encontraba atado a un árbol y en estado de abandono, mientras que vecinos se ocupaban de alimentarlo. Sin embargo, desde la Municipalidad se indicó que no había denuncias previas de ataques atribuidos a esa perra.

La investigación sobre el animal

El comisario Jorge Suárez, de Patrulla Ambiental, indicó que la perra fue retirada el domingo de la misma casa donde ocurrió la agresión. Según explicó, al momento del procedimiento el animal se encontraba atado en el patio delantero con una cadena.

La vivienda contaba con un alambre perimetral, aunque desde Patrulla Ambiental señalaron que no se sabe si la perra había escapado anteriormente. Precisamente, determinar dónde estaba el animal al momento del ataque forma parte de los aspectos que analiza la Fiscalía.

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La investigación también deberá establecer las condiciones en las que se encontraba el perro y quién tenía a su cargo su cuidado. En ese marco, la imputación alcanzó tanto a la dueña como al cuidador del animal.

La denuncia y la tenencia responsable

Daniel Cardozo, subsecretario de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Córdoba, sostuvo que la tenencia responsable implica garantizar condiciones de seguridad para evitar que un animal pueda escaparse. También indicó que, cuando un perro sale, debe hacerlo con correa y bajo las condiciones de cuidado correspondientes.

De acuerdo con los datos aportados por el funcionario, durante 2025 hubo 87 casos de emplazamientos a propietarios de animales domésticos. En lo que va de este año, esa cifra aumentó a 157. Según explicó, en la mayoría de los casos los dueños respondieron positivamente y cumplieron con las medidas de cuidado y prevención establecidas.

Además, señaló que la Municipalidad de Córdoba lleva adelante una campaña de castración de animales domésticos y que los turnos se encuentran completos hasta septiembre. En ese contexto, se promueve también la concientización de las familias propietarias de perros considerados peligrosos.

Ahora, la Justicia deberá determinar cómo ocurrieron los hechos y qué responsabilidad corresponde a las personas imputadas. Mientras continúa la investigación, la perra permanecerá diez días en observación en el Instituto Antirrábico.