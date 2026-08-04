Salta: buscan que quienes maltraten animales no obtengan licencia de conducir

El proyecto propone no otorgar o renovar la licencia de conducir a quienes maltraten o abandonen animales en Salta.

El municipio de Salta impulsa un proyecto de ley que busca endurecer las sanciones contra el maltrato y el abandono animal. La iniciativa, presentada por el intendente Emiliano Durand ante diputados provinciales, propone modificar el Código de Contravenciones para impedir que quienes sean responsables de estas conductas puedan obtener por primera vez o renovar su licencia de conducir.

En paralelo, el Ejecutivo municipal enviará un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante con el mismo objetivo, reforzando así la estrategia legislativa para combatir una problemática que afecta a miles de mascotas.

La propuesta surge a partir de una realidad que preocupa a las autoridades locales. Según datos del Centro de Adopciones Municipal "Matías Nicolás Mancilla", el 80% de los animales que ingresan al refugio fueron previamente víctimas de abandono o maltrato, una cifra que motivó la decisión de avanzar con medidas más severas.

El proyecto en Salta Además de la restricción para acceder al carnet de conducir, el proyecto establece que los infractores deberán realizar trabajos comunitarios en el propio Centro de Adopciones, con el objetivo de que tomen contacto con las consecuencias de sus acciones y promuevan un cambio de conducta.

Desde el municipio sostienen que las campañas de castración, educación y tenencia responsable deben complementarse con herramientas sancionatorias que desalienten estas prácticas. En ese sentido, el secretario de Gobierno, Nicolás Martorell, remarcó que la concientización debe ir acompañada por normas que fortalezcan el compromiso ciudadano con el bienestar animal. La diputada provincial Marianela Ibarra también respaldó la iniciativa y destacó la necesidad de endurecer los controles frente a un problema que lleva años afectando a la provincia.