Renovar la licencia de conducir: el plazo clave que muchos conductores desconocen

La normativa bonaerense fija plazos concretos para iniciar la renovación y establece qué ocurre cuando el carnet ya superó la fecha de vencimiento.

La renovación de la licencia de conducir debe gestionarse dentro de los plazos establecidos por la normativa vigente.

Para muchos conductores, la fecha impresa en la licencia de conducir recién se vuelve importante cuando aparece un viaje, un control o un trámite pendiente. Sin embargo, el vencimiento del carnet no admite demasiadas interpretaciones: la normativa fija plazos precisos para renovar y también marca límites claros para circular.

La duda se repite en oficinas municipales y centros emisores: si la licencia vence durante las vacaciones, antes de un viaje largo o en medio de una agenda complicada, ¿se puede adelantar el trámite? En la provincia de Buenos Aires, la respuesta está atada al sistema provincial, que habilita la gestión solo dentro de un período determinado.

Cuándo se puede iniciar la renovación La renovación de la licencia de conducir puede comenzarse hasta 30 días antes de la fecha de vencimiento. Antes de ese margen, el sistema no permite avanzar con el trámite, aunque el conductor tenga un motivo atendible para anticiparse, como un viaje al exterior o una ausencia prolongada de su ciudad.

La renovación de la licencia de conducir vuelve a discutirse en el ámbito provincial y nacional Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ La renovación de la licencia de conducir vuelve a discutirse en el ámbito provincial y nacional. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ Ese plazo funciona como una ventana administrativa: dentro de ese mes previo, la persona puede pedir turno, reunir la documentación necesaria y completar las instancias exigidas por el municipio correspondiente a su domicilio. En territorio bonaerense, el trámite se realiza en los Centros Emisores de Licencias, bajo los parámetros de la normativa provincial y con intervención de cada jurisdicción local.

Qué ocurre si el carnet ya venció El vencimiento no significa que el conductor pierda de inmediato la posibilidad de renovar, pero sí implica una advertencia importante: con la licencia vencida no está habilitado para manejar. La ley contempla un período de gracia de 90 días posteriores al vencimiento para iniciar una nueva gestión sin tener que repetir todo el proceso como si fuera la primera vez.