Renovar la licencia de conducir: el plazo clave que muchos conductores desconocen
La normativa bonaerense fija plazos concretos para iniciar la renovación y establece qué ocurre cuando el carnet ya superó la fecha de vencimiento.
Para muchos conductores, la fecha impresa en la licencia de conducir recién se vuelve importante cuando aparece un viaje, un control o un trámite pendiente. Sin embargo, el vencimiento del carnet no admite demasiadas interpretaciones: la normativa fija plazos precisos para renovar y también marca límites claros para circular.
La duda se repite en oficinas municipales y centros emisores: si la licencia vence durante las vacaciones, antes de un viaje largo o en medio de una agenda complicada, ¿se puede adelantar el trámite? En la provincia de Buenos Aires, la respuesta está atada al sistema provincial, que habilita la gestión solo dentro de un período determinado.
Cuándo se puede iniciar la renovación
La renovación de la licencia de conducir puede comenzarse hasta 30 días antes de la fecha de vencimiento. Antes de ese margen, el sistema no permite avanzar con el trámite, aunque el conductor tenga un motivo atendible para anticiparse, como un viaje al exterior o una ausencia prolongada de su ciudad.
Ese plazo funciona como una ventana administrativa: dentro de ese mes previo, la persona puede pedir turno, reunir la documentación necesaria y completar las instancias exigidas por el municipio correspondiente a su domicilio. En territorio bonaerense, el trámite se realiza en los Centros Emisores de Licencias, bajo los parámetros de la normativa provincial y con intervención de cada jurisdicción local.
Qué ocurre si el carnet ya venció
El vencimiento no significa que el conductor pierda de inmediato la posibilidad de renovar, pero sí implica una advertencia importante: con la licencia vencida no está habilitado para manejar. La ley contempla un período de gracia de 90 días posteriores al vencimiento para iniciar una nueva gestión sin tener que repetir todo el proceso como si fuera la primera vez.
Durante esos tres meses, la persona puede renovar con exigencias reducidas, principalmente el examen psicofísico, salvo excepciones previstas por la normativa. Pero ese margen no debe confundirse con una prórroga para circular. El carnet vencido deja de tener vigencia y, ante un control, el conductor puede exponerse a sanciones si está manejando sin autorización válida.
Cuándo hay que volver a rendir
Si pasan más de 90 días desde la fecha de vencimiento, la situación cambia. En ese caso, la licencia caduca y el conductor debe iniciar el trámite como original, lo que implica volver a completar las evaluaciones correspondientes. Esto puede incluir examen teórico, práctico y demás requisitos previstos para obtener una nueva habilitación.
La misma lógica se aplica cuando existen bloqueos administrativos. Las multas de tránsito impagas, por ejemplo, pueden impedir que el sistema permita avanzar con la renovación hasta regularizar la situación. Por eso, antes de sacar turno conviene revisar antecedentes, infracciones pendientes y documentación personal, especialmente el DNI y el domicilio declarado.
En la práctica, la recomendación es simple: no esperar al último día. Revisar la fecha de vencimiento con anticipación permite organizar el trámite dentro del plazo correcto, evitar bloqueos inesperados y no quedar sin autorización para conducir. La licencia puede renovarse con margen, pero no de cualquier manera ni en cualquier momento.