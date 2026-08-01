Atención: estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este domingo
Según el cronograma de Edemsa, son varias las zonas de Mendoza en las que el servicio eléctrico se verá afectado durante la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este domingo 2 de agosto. Esto se produce debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son tres los departamentos de la provincia en los que el servicio eléctrico se verá afectado a lo largo de la jornada: Ciudad de Mendoza, Maipú y San Rafael.
Cortes de luz programados para este domingo 02/08/2026
Ciudad de Mendoza
- Entre calles Aristóbulo del Valle, Huarpes, Paraná y Paso de Los Andes. De 9.00 a 13.00hs.
Maipú
- Entre calles San Martín, Padre Vázquez, Tropero Sosa y Ozamis. De 9.00 a 13.00hs.
San Rafael
- En calle Alberdi, entre Tacuarí y Chubut y áreas adyacentes. De 15.00 a 16.00hs.
- En La Intersección de calles Cubillos y Los Inquilinos; Rama Caída. De 18.00 a 19.00hs.
- En Ruta Nacional N°144, entre El Vencedor y El Moro; Cuadro Benegas. De 16.30 a 17.30hs.