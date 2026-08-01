Domingo en Mendoza: los 3 planes imperdibles para cerrar la semana bien arriba
¿Tenés ganas de hacer algo este fin de semana? Seguí scrolleando esta nota y enterate de todo aquello imperdible que hay para hacer en Mendoza.
Mendoza es una de las sedes más importantes del país en lo que refiere a oferta cultural. Los teatros, estadios y plazas se suman cada semana a la agenda de MDZ Show con una opción diferente para que los mendocinos se diviertan de acuerdo a sus propios gustos.
En esta nota, podrás encontrar los eventos disponibles en distintos puntos de la provincia que se desarrollarán este domingo 5 de julio. Tomá nota y no te quedes en casa.
¿Qué hacer este domingo en Mendoza?
- La C.I.T.A.: un encuentro entre Delia y Walter planeado para ser perfecto… hasta que todo empieza a descontrolarse. Esta obra mezcla música, tecnología y humor en una historia donde las emociones no siempre responden a los protocolos, pero sí garantizan una noche inolvidable. Una comedia retro-futurista que no te podés perder!
Dónde: Nave Cultural (Av. España 2110 (casi esquina J.A. Maza)
Horario: 20:30 horas
Entradas: $15.000 en Entradaweb
- The Wall: una inolvidable obra de música y danza inspirada en la trayectoria de Pink Floyd.
Dónde: Cine Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz)
Horario: 20:30 horas
Entradas: desde $15.000 en Entradaweb
- Luis Salinas: En esta oportunidad acompañado con una banda de músicos renombrados, presentará un show de diferentes ritmos. La diversidad sonora de su música, abarcará desde el folklore argentino hasta el latido de la música latinoamericana y la calidez del jazz contemporáneo, lo que invita a sumergirse en un universo sonoro sin fragmentaciones.
Dónde: Teatro Independencia (Chile 1184, Mendoza)
Horario: 21:30 horas
Entradas: desde $25.000 en Entradaweb