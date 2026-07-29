La magnífica mediúm Aristida llega a Mendoza para "ayudar a sanar el alma": todo en esta entrevista exclusiva

Quién será el próximo presidente, qué selección ganará el Mundial de Fútbol y cuáles son los mensajes que los seres de otro plano envían a cada persona. Estas son solo algunos detalles de toda la información que recibe Aristida, la famosa y exitosa médium paraguaya que arrasa con todo en cada presentación por Argentina.

Sin lugar a dudas, tener el don de la predicción y sanación no es para cualquiera porque conlleva aceptar y reflexionar profundamente sobre el dolor externo aunque no sea propio, ser acompañante de duelos y estar al tanto de malas situaciones de personas desconocidas pero tomarlas como si fuesen de uno. Sin embargo, Aristida lo hace desde hace años y como misión de vida entregada a los demás.

En esta ocasión, el año 2026 le abre los brazos en el departamento de Maipú con dos presentaciones el 8 y 9 de agosto en el Salón de los Olivos del Arena Maipú. En la previa, la médium charló en exclusiva con MDZ Show y contó un poco de todo sobre su experiencia de vida.

A la hora de definir sus capacidades, Aristida marca una clara diferencia entre la videncia —la posibilidad de anticipar hechos futuros— y la mediumnidad, centrada en canalizar mensajes de seres fallecidos. "Cuando recibo advertencias o visiones, trato de mantenerme con mucha prudencia porque hay cosas que no se pueden revelar", explica.

No obstante, recuerda episodios donde la precisión fue inevitable: desde haber anticipado en pleno programa de streaming el triunfo presidencial de Javier Milei cuando aún restaba una semana para las elecciones, hasta intervenir con alertas que previnieron robos e incluso episodios de extrema violencia intrafamiliar.

Su figura cobró notable exposición tras participar en diversos ciclos televisivos de la pantalla nacional, donde realizó sesiones en vivo con figuras como Carmen Barbieri y Pamela David. Ante el riesgo de que la intimidad espiritual quede relegada al entretenimiento mediático, la especialista aclara que jamás apela a la información previa o a las búsquedas en la web. "No googleo la vida de nadie para ganar rating; mi trabajo se hace con amor y sencillez. Cuando transmití el mensaje del padre de Carmen o hablé con Pamela, solo transmití lo que los espíritus me pedían. Eso es lo que le sirve a la gente: saber que no les estás vendiendo humo", remarca.

Aristida en el Salón de los Olivos de Maipú

El encuentro que encabezará en el departamento de Maipú propone un formato dinámico y participativo sobre el escenario, distante de una consulta individual privada pero enfocado en la sanación colectiva. Aristida asegura que no existen libretos y que la dinámica fluye a medida que interactúa con la sala: "Me subo y no sé hacia dónde va a ir la pelota. La gente se tiene que sentir como en su casa; de pronto percibo una presencia, doy detalles y quien reconoce al ser querido levanta la mano". Además del nexo espiritual, la jornada incluirá momentos dedicados a la armonización y la sanación energética, aspectos que, según la médium, jamás buscan sustituir a la medicina tradicional sino complementarla.

Más allá de credos o doctrinas, la propuesta busca ofrecer una instancia de cierre para quienes no pudieron despedirse o cargan con culpas tras la pérdida de un familiar. "Existe un ser superior para todos, sin distinción de raza ni religión; yo solo soy una mensajera", sostiene Aristida.

Las entradas para las funciones del 8 y 9 de agosto ya se encuentran disponibles en Ticketek, en lo que promete ser un emotivo espacio de reencuentro diseñado para, según sus propias palabras, "descubrir el poder de lo invisible y ayudar a sanar el alma".