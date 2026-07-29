La Joaqui confirmó su separación con Luck Ra y se conocieron los detalles: "Él la..."

Tanto La Joaqui como Luck Ra compartieron el comunicado en sus redes y Yanina Latorre reveló lo que pasó antes de la decisión.

Luego de rumores y fuertes indirectas en redes sociales, La Joaqui decidió confirmar mediante un comunicado que se separó de Luck Ra. El mismo escrito fue compartido por el artista e inmediatamente Yanina Latorre compartió los motivos y detalles del fin del amor.

"Queremos comunicar, antes que sigan las especulaciones erradas sobre los porqués; que nuestra relación llegó a su fin. Ha sido una decisión aceptada con respeto, entendimiento, cariño y sobre todo agradecimiento, que no tiene que ver con desamor ni mucho menos afectos familiares; Facu siempre amó a mis hijas y ellas a él, sino más bien deseos de un futuro y etapas distintas", expresó la artista.

Por su lado, Yanina fue contundente sobre la separación y apuntó contra Luck Ra: "Ella borró todo de Instagram y lo bloqueó... Destruida, enamoradísima y él la dejó", comenzó contando a través de sus historias en redes sociales.

Revelaron detalles sobre la separación entre Luck Ra y La Joaqui "Ella está devastada, se mudó a San Isidro por él", comentó. Respecto a cómo se dio la separación, la conductora de América confirmó que "fue a visitarlo a Madrid y la dejó. No hay terceros en discordia".