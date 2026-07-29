La Joaqui confirmó su separación de Luck Ra con un desgarrador comunicado

La cantante comunicó en una historia de Instagram su separación del artista cordobés e hizo un firme pedido.

Desde hace varios días circulaban rumores sobre una posible separación entre La Joaqui y Luck Ra. Las especulaciones crecieron luego de que ambos compartieran en sus redes sociales una serie de videos con mensajes que muchos interpretaron como señales de una crisis en la pareja.

Este miércoles, la cantante decidió ponerle fin a las versiones y confirmó la noticia a través de un comunicado publicado en sus historias de Instagram. "Queremos comunicar antes que sigan las especulaciones erradas sobre los porqués; que nuestra relación llegó a su fin", anunció la artista.

Los cantantes iniciaron su historia de amor en 2024. Instagram @luckra Y explicó: "Ha sido una decisión aceptada con respeto, entendimiento, cariño y sobretodo agradecimiento, que no tiene que ver con desamor ni mucho menos afectos familiares facu siempre amo a mis hijas y ellas a él, sino más bien deseos de un futuro y etapas distintas, por todo lo compartido durante este tiempo nos soltamos con el mismo amor que nos vimos llegar. Nos llevamos los mejores recuerdos y el aprendizaje que nos dejó esta etapa".

"Agradecemos profundamente el apoyo y el cariño que siempre nos brindaron. Les pedimos que respeten nuestra privacidad mientras cada uno continúa con sus proyectos personales y profesionales", expresó la cantante.

El comunicado de La Joaqui en Instagram. Captura de pantalla Instagram Lajoaqui La Joaqui también hizo un pedido: "También pedir comprensión de los medios los respetamos y les agradecemos siempre su difusión que nos apoyó siempre a crecer, pero está siendo un duelo difícil para ambos y queremos pedirles piedad mediática para poder transitarlo con el menor dolor posible".