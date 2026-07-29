"No me da la cara": Lali Espósito se propasó en vivo y la reacción de Pedro Rosemblat se hizo viral

Con una broma ácida sobre el rock nacional, la artista irrumpió en el ciclo y generó la risa de todo el equipo.

Lali Espósito sorprendió al aire a Pedro Rosemblat durante la transmisión de su programa. / captura streaming

Lali Espósito volvió a dejar en claro su espontaneidad y su particular sentido del humor. Durante una nueva emisión de Gelatina, el programa de streaming conducido por su pareja, Pedro Rosemblat, la cantante sorprendió a todos con un mensaje de audio tan inesperado como desopilante.

La secuencia comenzó cuando el propio conductor anticipó entre risas la propuesta que le había enviado la artista segundos antes.

“Mi futura esposa me manda un chiste que a mí no me da la cara para contar. Así que, si te animás, mandá un audio. Aparte, agresivo”, comentó Rosemblat ante la expectativa de sus compañeros de mesa.

El desopilante chiste de Lali en vivo Sin dudarlo, la cantante envió la nota de voz para que sonara en vivo ante toda la audiencia. La interacción fue breve y directa al grano.

”—¿Sabés cómo te dicen a vos? Rock Nacional —expresó Lali en el audio.