Tras indirectas y polémicas, Lali Espósito habló sobre Rosalía y fue tajante: "Estamos más enojados con..."

Es de público conocimiento que Rosalía se volvió el blanco de miles de críticas por parte del público argentino tras darle repost a un polémico video de Mia Khalifa, donde la exactriz de cine para adultos apuntaba contra el país luego de la consagración en el Mundial. Sin embargo, en medio del revuelo, apareció Lali Espósito .

Para Lali , la dinámica que se maneja hoy con la virtualidad hace que cualquiera pueda cometer un desliz sin malas intenciones. "¿Cómo sabemos nosotros que no fue sin querer? Digo, yo un montón de veces estoy mirando redes y capaz likeo algo y no miro en detalle", arrancó explicando la intérprete de Disciplina, intentando desdramatizar el accionar de su colega.

Lejos de subirse a la ola de indignación, la argentina sacó a relucir la relación personal que tiene con la "Motomami" para desmentir cualquier tipo de animosidad de la española hacia nuestro país: "Yo la conozco, me parece una persona respetuosa, amorosa. Puedo dar fe de que es muy respetuosa de nuestro país".

Uno de los puntos más fuertes del descargo de Lali fue su análisis sobre cómo reacciona el público argentino ante este tipo de polémicas, marcando una clara hipocresía a la hora de indignarnos.

"Si Rosalía hubiera hecho un video diciendo cosas negativas sobre la Argentina, le diría: 'che, Rosalía, estás equivocada, la p... madre que te parió'. Pero no fue el caso, le puso un repost" , aclaró la cantante, marcando la diferencia entre una agresión directa y un error en la pantalla.

Rosalía pidió disculpas. Archivo MDZ

Además, Lali fue tajante sobre a quiénes elegimos cancelar: "Estamos mucho más enojados con Rosalía que con gente que es argentina y que es mucho más irrespetuosa con los argentinos (...) que con una persona extranjera que dice haber cometido un error apretando un botón. Yo prefiero creerle".

Al ser consultada sobre si este traspié podría perjudicar su gira, la ex Casi Ángeles bajó a tierra los números reales del éxito de Rosalía en el país: "¿Quién canceló a Rosalía? Rosalía va a hacer cuatro Movistares. Habrá gente que se ofendió y devolvió su entrada, que está en su derecho esa gente también, pero es una gira enorme".

Lali y la indirecta luego de lo ocurrido.

Con esta defensa, Lali dejó en claro que banca fuerte a su colega, invitando a sus seguidores a bajar un cambio, mirar menos el detalle del repost y enfocarse en lo que verdaderamente importa: la música y el respeto genuino que la española siempre demostró por el público argentino.