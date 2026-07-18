La llamativa respuesta de Lali Espósito al multitudinario pedido de que vuelva a cantar el Himno Nacional como cábala para la Selección argentina

Mientras en las redes se replica el reclamo de que Lali Espósito vuelva a presentarse en la final del Mundial, la cantante deslizó una inesperada expresión.

Lali Espósito quedó en el centro de un multitudinario reclamo en las redes sociales, para que la cantante vuelva a entonar el Himno Nacional en la final del Mundial 2026, tal como lo hizo hace cuatro años en Qatar, cuando la Selección argentina terminó levantando la copa del triunfo.

Si bien de momento no hay ningún anuncio oficial sobre quién será la figura encargada de protagonizar el emotivo momento, muchos aspiran a que Lali se convierta por cábala en el gran talismán para que el equipo nacional resulte bicampeón.

En medio de la incertidumbre, parte de los 12 millones de seguidores de Espósito en Instagram le reclamaron a la estrella pop que vuelva a acompañar a la Selección argentina. De hecho, desde la cuenta de Fiesta Polenta compartieron un posteo con la imagen de la cantante y la leyenda "Calentá que entrás".

La reacción de Lali Espósito al pedido de que vuelva a entonar el Himno Nacional en la final del Mundial El comentario de Lali Espósito al pedido de que vuelva a cantar el Himno Nacional en el Mundial. Instagram @polenta.polenta Entre los miles de comentarios a la mencionada publicación, se destacó una expresión de la propia Lali Espósito, quien sorprendida se limitó a responder: “Lpm”. Si bien el simpático exabrupto fue tomado por algunos como un guiño de posibilidad de que nuevamente entone el Himno Nacional en la final del Mundial, lo cierto es que en estos días la artista está de vacaciones en Europa junto a su pareja, Pedro Rosemblat.

Tras participar de la Marcha del Orgullo en Madrid, Espósito viajó a Italia, y allí una usuaria de X replicó una foto en la que se puede ver a la figura en una localidad de tal país. “Un amigo está en Cerdeña, Italia, y en los festejos se encontró con Lali Lpm”, escribió la joven junto a la imagen que certifica tal situación.