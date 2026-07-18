Guerra por el rating entre TN, C5N, A24 y LN+: el canal que crece y el que profundiza su caída

El duelo por el rating no da tregua en los canales de noticias, que cada mes buscan captar la atención del público con una batería de coberturas, análisis y debates de lo más variados. Sin embargo, más allá de los esfuerzos, en el último mes los números resultaron adversos para la mayoría de las señales informativas.

Si bien TN se mantiene como líder en las pantallas de noticias, sus indicadores resultan oscilantes y desde hace un tiempo el canal no sostiene una curva ascendente en sus mediciones. Por ejemplo, en mayo logró un promedio de 2.27 puntos de rating , mientras que en junio su performance bajó a 2.15.

Lo mismo sucede con C5N , que con su línea editorial opositoria al oficialismo nacional capitaliza la audiencia afín a tal perspectiva. En mayo, el canal en cuestión consiguió una media de rating de 1.86, declinando en junio a 1.79.

En contrapunto, A24 fue la única señal informativa que experimentó un crecimiento en los últimos meses, con promedio de rating de 1.38 en mayo, y un ascenso a 1.44 en junio.

Eduardo Feinmann, una de las figuras que fortalece el rating de A24.

Pero la peor parte en materia de mediciones desde hace tiempo se la viene llevando LN+ , con medias mensuales que no llegan ni siquiera a 1 punto de rating . De hecho, en mayo su indicador fue de 0.86, y en junio profundizó su caída a 0.77.

Cristina Pérez, una de las apuestas de LN+ por un rating que no termina de remontar. Captura de video LN+

Dado como está el escenario de competencia, nada hace presagiar que TN pierda la punta, pero sin las pronunciadas diferencias a su favor que solía tener respecto a sus competidores.

Distinto es el caso de lo que sucede en el segundo puesto, donde C5N se ve condicionado a la constante evolución en los números de A24. De todas formas, el matiz opositor a la LIbertad Avanza sigue dándole buenos réditos a la primera pantalla, mientras que la segunda ostenta una perspectiva más heterogénea.

Por último, LN+ con su férrea defensa al gobierno de Javier Milei y la migración de algunas de sus figuras centrales a comienzos de 2025, no termina de encontrar su norte en las mediciones y actualmente ocupa el quinto lugar en la grilla de los canales de noticias; detrás de TN, C5N, A24 y Crónica TV.