Eduardo Feinmann reveló cuál es la fórmula presidencial que baraja el kirchnerismo para "joderlo" a Axel Kicillof

Eduardo Feinmann sorprendió a todos al revelar durante el pase con Ignacio Ortelli en A24, cuál es la fórmula presidencial a la que aspiraría el kirchnerismo para el 2027 con la intención de dinamitar a Axel Kicillof .

"Me contaron que en el kirchnerismo algunos están craneando que la fórmula para el '27, para joderlo a Kiciloff nada más, sea Cristina-Wado de Pedro, o Cristina-Recalde", comenzó Feinmann ante el desconcierto de Ortelli.

Acto seguido, el conductor agregó sobre la situación de la expresidenta: "Pero yo lo primero que pregunté es 'perdón, Cristina está presa y no puede ser candidata', el fallo indica que ella no puede ejercer nunca más en su perra vida un cargo público, porque tiene una inhabilitación perpetua, con una sentencia confirmada".

Sin retroceder en la información que le llegó, Eduardo Feinmann remarcó sobre el anhelo del kirchnerismo de una vuelta a la escena de Cristina Fernández de Kirchner: "Algunos están soñando esa fórmula presidencial".

Por su parte, Ignacio Ortelli señaló que el objetivo central del kirchnerismo es que Axel Kicillof no sea presidente, mientras que Eduardo Feinmann recordó que recientemente Máximo Kirchner deslizó en un acto de la militancia en Parque Lezama la posibilidad de que su madre sea candidata.

En este ida y vuelta, Ortelli sumó: "Lo que un sector del kirchnerismo quiere es que Cristina sea candidata, para que la Justicia diga que no y tenga que ir Máximo". En tanto que Feinmann disparó sobre el hijo de la expresidenta: "Tan corrupto como la madre".

Por último, Ignacio Ortelli sostuvo que la idea del kirchnerismo es "jugar con la proscripción" de Cristina Fernández de Kirchner para que Máximo Kirchner "absorva" los votos de su progenitora. "Todo para esmerilar a Kicillof", sostuvo el periodista. Mientras que Feinmann completó que Máximo podría ganarle al gobernador bonaerense en la interna de una PASO, aunque también remarcó que si eso no sucede, "pierde todo" en términos de liderazgo partidario.