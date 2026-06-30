Baby Etchecopar involucró a Jesica Cirio en un triángulo mafioso: los dos hombres a los que apuntó el conductor

Tras la viralización de un video en el que se ve a la modelo junto a bolsas repletas de dólares, Baby Etchecopar aportó su teoría sobre este escándalo.

Baby Etchecopar cuestionó a la Justicia por la demora de tres años en el avance de la investigación que involucra a Martín Insaurralde y Jesica Cirio por presunto enriquecimiento ilícito. Desde su programa en A24, el conductor deslizó una teoría en la que involucró a la modelo en un triángulo mafioso.

Luego de que se dictaminara la prohibición de que Insaurralde y Cirio puedan salir del país, Etchecopar aseguró que en más de una oportunidad distintas personalidades han conseguido permisos especiales para viajar al exterior mientras se encuntran bajo la lupa judicial.

Baby Etchecopar definió a Jesica Cirio como "la novia de la mafia" "Yo pienso que por el poder de Insaurralde, por la mafia a la que pertenece y por la guita que tiene, las libertades en este país se compran. Ojalá que el juez Armella, que no dudo de su honestidad, le dé bola al fiscal y mañana nos dé una sorpresa a los argentinos, que son igual a todos y van en cana", esgrimió Baby Etchecopar.

En tanto que al referirse al impulso que cobró esta causa tras la viralización del video en el que se puede ver a Jesica Cirio en un vestidor mostrando bolsas repletas de dólares dentro de armarios y cajones, el periodista apodó a la ex figura de Telefe como "la novia de la mafia".