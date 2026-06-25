Baby Etchecopar apuntó contra Jesica Cirio tras la enorme polémica: "Hay que..."

Baby Etchecopar dialogó con el programa Puro Show y allí fue durísimo con la modelo, quien está envuelta en un enorme escándalo.

Jesica Cirio se encuentra nuevamente apuntada en una enorme polémica luego de que se filtraron videos de ella mostrando miles de dólares en un vestidor. La modelo mostraba cajones, cajas y bolsas con dinero, lo que indignó a varias figuras como Baby Etchecopar.

El periodista no dudó en opinar al respecto y lo hizo durante una entrevista en el programa Puro Show (El Trece): "Es raro porque a Adorni en tres meses lo destrozaron y era mucho menos que esto".

Etchecopar también dejó en claro que "Jesica Cirio nunca fue una estrella de la televisión como dijo una periodista. Ni Moria, ni Susana y ni Mirtha deben tener 10 millones de dólares en un cajón del vestidor".

La fuerte opinión de Baby Etchecopar sobre Jesica Cirio Posteriormente a esta declaración, el cronista le consultó su opinión respecto al "patrón" que repite Cirio y Baby fue tajante: "Hay que escribir un libro sobre las mujeres de la mafia.... Chicos, no le creamos nada".