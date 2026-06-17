Baby Etchecopar hundió a Manuel Adorni al revelar un secreto de su pasado: "Me pedía..."
En un móvil de Desayuno Americano, el periodista destrozó a Manuel Adorni y lanzó una durísima acusación contra Javier y Karina Milei.
Baby Etchecopar se refirió sin filtros a la situación que atraviesa Manuel Adorni y lanzó duras críticas durante un móvil de Desayuno Americano. El conductor cuestionó tanto el rol actual del funcionario como el impacto que, según su visión, tuvo sobre el Gobierno.
Al recordar la época en la que compartían espacio en los medios, el periodista marcó una diferencia entre aquel Adorni y el actual. "La diferencia es que cuando era panelista, era inofensivo, le dieron poder e hizo una cag....", disparó el comunicador.
Esto fue lo que dijo Baby Etchecopar en Desayuno Americano sobre Manuel Adorni
Durante la charla, el conductor de Basta Baby también fue consultado sobre la relación que mantenía con el vocero presidencial en aquellos años. Ante la pregunta sobre si alguna vez le había pedido dinero prestado, fue tajante. "No. Se que a alguien le pidió 2000 dólares prestados, pero a mí no. Lo único que me pedía era laburo permanentemente, porque no quería que lo echen porque tenía que pagar las cuotas", aseguró Etchecopar.
"Lo que yo no llego a entender es esto de guardaespaldas de Karina (Karina Milei) y Javier (Javier Milei) con Adorni. No termino de entender que se unan con Adorni porque, aunque te parezca mentira, este hombre le ha hecho mucho daño al gobierno, lo ha limado por los cuatro costados y no sé si van a poder recobrar la credibilidad porque la defensa a ultranza es muy loca", opinó Baby.
Consultado sobre las versiones que indican que Adorni habría evaluado la posibilidad de renunciar e incluso abandonar el país, Etchecopar se mostró en desacuerdo con esa alternativa. "No, yo creo que nadie se tiene que ir de este país. Primero tiene que renunciar y después quedarse a esperar la justicia. Y después ir a comprar una pizza a la esquina y convivir con los argentinos que le van a decir la verdad lo que sienten. Irse del país es una cobardía. Yo creo que él que es tan vivo, que a vos te dice que sos un simple periodista, él tiene que quedarse a pagar lo que hizo", expresó el periodista.
Sobre el desenlace que imagina para este conflicto, el conductor consideró que existe una condena social que ya está instalada. "La verdad que ya está. Nada, ya está. Hay una cosa que se llama el juicio popular. la condena popular. Yo creo que Adorni hizo condenar a Javier Milei y a Karina. Yo creo que condenaron a los tres juntos como banda", afirmó el comunicador.
Por último, Baby Etchecopar amplió su mirada sobre la realidad política y económica del país. "El presidente creo que económicamente está tratando de que le cierren los números y la gente está tratando que no se le cierre el estómago. Creo que los políticos argentinos lo primero que tienen que hacer es caminar la calle, bañarse con agua fría, pasar hambre para saber que los pobres no son un número y conocer lo que es la vergüenza de no poder llegar a comprar el remedio a tu hijo cuando está enfermo porque no te alcanza la plata", cerró diciendo el periodista.