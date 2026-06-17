Baby Etchecopar hundió a Manuel Adorni al revelar un secreto de su pasado: "Me pedía..."

Baby Etchecopar se refirió sin filtros a la situación que atraviesa Manuel Adorni y lanzó duras críticas durante un móvil de Desayuno Americano. El conductor cuestionó tanto el rol actual del funcionario como el impacto que, según su visión, tuvo sobre el Gobierno.

Al recordar la época en la que compartían espacio en los medios, el periodista marcó una diferencia entre aquel Adorni y el actual. "La diferencia es que cuando era panelista, era inofensivo, le dieron poder e hizo una cag....", disparó el comunicador.

Esto fue lo que dijo Baby Etchecopar en Desayuno Americano sobre Manuel Adorni Baby Etchecopar Habló Sobre Manuel Adorni En Desayuno Americano Durante la charla, el conductor de Basta Baby también fue consultado sobre la relación que mantenía con el vocero presidencial en aquellos años. Ante la pregunta sobre si alguna vez le había pedido dinero prestado, fue tajante. "No. Se que a alguien le pidió 2000 dólares prestados, pero a mí no. Lo único que me pedía era laburo permanentemente, porque no quería que lo echen porque tenía que pagar las cuotas", aseguró Etchecopar.

"Lo que yo no llego a entender es esto de guardaespaldas de Karina (Karina Milei) y Javier (Javier Milei) con Adorni. No termino de entender que se unan con Adorni porque, aunque te parezca mentira, este hombre le ha hecho mucho daño al gobierno, lo ha limado por los cuatro costados y no sé si van a poder recobrar la credibilidad porque la defensa a ultranza es muy loca", opinó Baby.

Javier Milei, Karina Milei y Manuel Adorni en el Congreso a finales del 2025 El periodista no entiende el motivo por el cual Karina Milei y Javier Milei respaldan a Adorni. Juan Mateo Aberastain/MDZ Consultado sobre las versiones que indican que Adorni habría evaluado la posibilidad de renunciar e incluso abandonar el país, Etchecopar se mostró en desacuerdo con esa alternativa. "No, yo creo que nadie se tiene que ir de este país. Primero tiene que renunciar y después quedarse a esperar la justicia. Y después ir a comprar una pizza a la esquina y convivir con los argentinos que le van a decir la verdad lo que sienten. Irse del país es una cobardía. Yo creo que él que es tan vivo, que a vos te dice que sos un simple periodista, él tiene que quedarse a pagar lo que hizo", expresó el periodista.