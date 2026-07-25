Baby Etchecopar llamó a un boicot contra Rosalía: "Si la vas a ver, sos una mie..."

Luego de la controversia por un desafortunado posteo de la cantante española, Baby Etchecopar salió al cruce con un tajante pedido.

Baby Etchecopar no se mantuvo ajeno a la controversia desatada por un posteo que replicó Rosalía en sus redes sociales, tras la caída de la Selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026.

La exitosa cantante compartió una publicación de Mia Khalifa que estaba musicalizada con La perla, canción que la artista española grabó en colaboración con Yahritza y Su Esencia. La modelo había agregado un texto en el posteo que decía: "Así es como la vida suena ahora que las perlas han sido derrotadas”.

Luego de que Rosalía recibiera un aluvión de críticas por tal expresión, ella misma se encargó de publicar desde sus historias de Instagram una disculpa en la que explicó: "Le di compartir porque sonaba La perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón”.

En medio del revuelo, y a pocos días de que Rosalía llegue a nuestro país para dar cuatro shows en el Movistar Arena a comienzos de agosto, Baby Etchecopar salió a cruzar a la cantante desde su programa en A24.

Baby Etchecopar arremetió contra Rosalía "A Rosalía hay que hacerle un boicot argentino y no ir a verla porque habló mal de nuestro país. Si la vas a ver, vos sos una mie... igual que Rosalía", disparó el conductor sin filtro.