Luck Ra y La Joaqui se habrían separado por un inesperado motivo: "Él quiere..."

Los populares artistas estarían distanciados desde hace más de un mes, y en LAM revelaron detalles sobre la razón de la presunta crisis.

Luck Ra y La Joaqui estarían transitando una ruptura, y este viernes en LAM (América) aseguraron que los artistas se habrían distanciado desde hace más de un mes.

En medio de la expectativa de los millones de seguidores de los cantantes, Pepe Ochoa reveló: “Ellos están en una crisis muy profunda. No están juntos. Ya hace casi un mes y pico, mes y medio. Obviamente, tal vez salgan a negarlo, pero no están bien”.

Mientras que sobre el motivo de la presunta separación, el panelista señaló que quien habría tomado la determinación fue Luck Ra. “Él quiere otra cosa para su vida. Ella está muy enamorada y no lo puede entender”, puntualizó Ochoa.

Luck Ra y La Joaqui estarían enfrentando una ruptura Por otro lado, en LAM contaron que de momento los artistas se abstienen de dar declaraciones para que La Joaqui pueda estar más fuerte para cuando anuncien la supuesta ruptura.

Además, Pepe Ochoa recordó: “Ponele que hace seis meses tuvieron una crisis también, que lograron reflotar, salir adelante. Pero bueno, hay un montón de cosas en el medio”.