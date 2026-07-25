Piscina, gimnasio y sierras: los detalles de la sobria mansión de Lionel Scaloni en el Mediterráneo
El entrenador de la Selección Argentina encontró en un pequeño pueblo de la isla el lugar perfecto para preservar su privacidad.
Más allá del fervor popular en la Argentina y las exigencias del fútbol internacional, Lionel Scaloni eligió un rincón muy específico del mapa para establecer su residencia permanente. Desde hace años, el director técnico de la Selección vive en Bunyola, un apacible pueblo de Mallorca rodeado por la Sierra de Tramuntana.
Cómo es la vida y propiedad de Scaloni en Mallorca
El vínculo con la isla española comenzó en 2008 durante su etapa como jugador. Allí conoció a su esposa, Elisa Montero, y tras su retiro en 2015 decidió radicarse de forma definitiva junto a sus hijos para priorizar la intimidad familiar.
La propiedad refleja un perfil sobrio y funcional. Con una arquitectura moderna, amplios ambientes y grandes ventanales que aprovechan la luz natural, la casa destaca por su piscina de tonos turquesa, un extenso jardín, galería cubierta y gimnasio propio.
Este entorno no solo le brinda tranquilidad frente a los reflectores, sino que le permite practicar una de sus grandes pasiones: el ciclismo por los caminos de montaña. Además, la cercanía con la ciudad de Palma facilita sus traslados cada vez que debe viajar para cumplir con los compromisos del equipo nacional.
Quién es la esposa de Lionel Scaloni
Elisa Montero, nacida en Mallorca, ha construido una vida caracterizada por el bajo perfil y la discreción. Antes de formar una familia junto al entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, desarrolló su trayectoria laboral en la empresa familiar Olivetti y en la firma de indumentaria Zara. Lejos del foco mediático y de las dinámicas habituales del entorno futbolístico, su presencia pública se limita a eventos puntuales, manteniendo como prioridad la crianza de sus hijos, Ian y Noah.
La historia de amor entre ambos comenzó en 2008, cuando el santafesino jugaba como futbolista en el club de la isla española. Se conocieron durante una cena del plantel en un restaurante al que ella había asistido con sus compañeras de vóley. Según reveló el propio Scaloni en su biografía oficial, el flechazo fue inmediato de su parte, iniciando así un vínculo que perdura hasta hoy en la tranquilidad del Mediterráneo.