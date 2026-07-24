La tremenda frase de Mario Pergolini sobre Lionel Scaloni que encendió la polémica: "Ni siquiera me..."

En Otro día perdido, Pergolini sorprendió al lanzar una picante frase sobre el DT de la Selección y criticó el acoso en Pujato.

La atención que genera Lionel Scaloni en Pujato volvió a aparecer en el análisis de Mario Pergolini, quien durante una emisión de Otro día perdido reflexionó sobre el fenómeno que se instaló alrededor del entrenador tras el final del Mundial 2026.

El conductor planteó que, con el paso de los días, la efervescencia por el Mundial comenzó a perder fuerza. La conversación surgió cuando Evelyn Botto recordó la intensidad de la semana posterior a la final: "Es una semana muy rara después de que terminó el Mundial. Yo comía dos asados por semana".

Esto fue lo que dijo Mario Pergolini en Otro día perdido sobre Lionel Scaloni El periodista coincidió con la idea de que el acontecimiento ya quedó atrás y, fiel a su estilo, sumó una provocación sobre el director técnico de la Selección. "No me acuerdo más del Mundial, para mí ya pasó totalmente", afirmó el comunicador. Y sumó: "No me quedó nada, ni una percepción. Ya ni siquiera me cae bien Scaloni, estoy dudando de Scaloni".

La situación en Pujato fue uno de los puntos centrales de su comentario. Pergolini se mostró sorprendido por la cantidad de personas que se acercan hasta la vivienda del entrenador y pidió que le den espacio. "Hay un montón de gente en el pueblo donde está. Pobre tipo, déjenlo. ¿Cuántos son en Pujato? Porque, por la cantidad de gente que hay en la puerta, parecen dos millones y medio", bromeó Pergolini.

Scaloni ya está en su querido Pujato, donde fue recibido por una multitud. Foto: captura TV "Ya no van solo noteros de noticieros, también van noteros de programas de chimentos", continuó el conductor. "Sale cada cinco horas, firma, responde las cuatro pelotudeces que le preguntan y se van. Hay otro notero que le pregunta sobre conspiraciones, Samuel Jackson, Rosalía y pobre tipo, no dice nada", lanzó el periodista.