El durísimo dardo de Mario Pergolini a Nancy Pazos tras su polémico descargo por el Mundial: "Te vendieron"

En medio de la fiebre mundialista, la presencia de algunas figuras del medio en la sede del torneo generó revuelo en las redes sociales. Una de las principales apuntadas fue Nancy Pazos, quien tras recibir una fuerte ola de comentarios negativos por su estadía en el Mundial.

A raíz de lo sucedido, decidió romper el silencio a través de un contundente video en su Instagram. Lejos de esquivar la polémica, la periodista redobló la apuesta, hizo frente a los cuestionamientos y fue tajante al hablar sobre su situación económica.

Pazos inició el video reconociendo su posición acomodada: "Clarísimo que los que estamos acá somos privilegiados" . Sin embargo, aclaró de inmediato que ese estatus económico no le afecta su empatía social, ya que remarcó que ser una privilegiada "no le quita la sensibilidad de barrio".

Para frenar las especulaciones sobre cómo financió su estadía, la figura fue letal y detalló sus gastos sin ningún tipo de filtro. "Yo nunca les mentí, yo vivo en un barrio privado, pago expensas caras, mis hijos van a instituciones privadas de educación" , subrayó tajante.

Como golpe final a sus detractores, lanzó un fuerte desafío patrimonial al afirmar que casi no consume en efectivo: "Que vengan a mirar las cuentas si quieren, no tengo ningún inconveniente". Además, catalogó los ataques como un intento desesperado por lastimar su imagen de parte de un sector que, según sus palabras, "no ve la realidad, no ven lo que está pasando".

La feroz ironía de Pergolini

El presentador redobló la apuesta y, en Otro día perdido aprovechó para exponer la mayor contradicción de la periodista: su antiguo y férreo discurso anti-fútbol. Con la imagen de la periodista cantando el Himno Nacional y siendo enfocada por la transmisión oficial, el conductor habló.

"Y Nancy Pazos que apareció en la transmisión, Nancy Pazos que había dicho 'ojalá se termine el Mundial así empezamos a hablar de los temas importantes'. Te vendieron Nancy, estabas en la cancha", disparó el conductor sin piedad.

La crítica no terminó ahí. Pergolini ironizó sobre la figura de la periodista en la tribuna bromeando con que "ahora la gente va a creer que Argentina es Nancy Pazos". Para rematar, expuso cómo la comunicadora terminó cediendo ante la pasión futbolera pese a sus críticas previas: "Mirá, tanto que boqueaba del Mundial que todavía gritaba. 'No hay clima del mundial', y de pronto estamos todos cantando por la calle".