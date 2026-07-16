Mario Pergolini se puso serio tras el triunfo de la Selección argentina e hizo un inesperado pedido

La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026, tras imponerse 2 a 1 frente a Inglaterra, dejó miles de festejos en todo el país. En ese contexto, Mario Pergolini aprovechó Otro día perdido para compartir una importante reflexión.

El conductor recordó lo que ocurrió después de la consagración en Qatar 2022 y expresó su deseo de que ese espíritu vuelva a repetirse. "En estos momentos, donde pasan todo este tipo de cosas en diversos lugares, a mí me gustaría que pensemos dos segunditos, nos pongamos serios y que pase lo mismo que sucedió hace cuatro años atrás cuando ganamos el Mundial", dijo el periodista.

Esto fue lo que dijo Mario Pergolini en Otro día perdido sobre el triunfo de la Selección argentina ante Inglaterra "Pase lo que pase el domingo, quiero que hoy nos veamos todos en que no hay ningún tipo de grieta. Y no lo digo por decir o por ponerme sensible. Es vernos como nos vemos", aseguró el comunicador.

En la misma línea, remarcó que durante estas jornadas las diferencias parecen desaparecer y que todos comparten un mismo sentimiento. "Podés hablar con cualquiera y no importa el equipo. Pasa a ser un día como deberían ser todos", continuó el conductor. "Me gustaría guardar estos minutos donde nos sentimos todos como argentinos, vemos al otro como un par, no nos importa nada, no hay preocupaciones", expresó el periodista.