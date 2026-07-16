La historia oculta detrás de la bandera de Malvinas con la que festejaron los jugadores de la Selección argentina
Tras vencer a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, los jugadores de la Selección argentina levantaron una bandera con la insignia "las Malvinas son argentinas". Cómo llegó hasta allí.
Entre los festejos por el triunfo de la Selección argentina ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, ganó protagonismo una bandera con un fuerte mensaje simbólico para la República Argentina. Es que, mientras los jugadores del seleccionado de Lionel Scaloni celebraban en la cancha la victoria por 2 a 1 frente al contrincante, les llegó una bandera con la insignia "Las Malvinas son argentinas".
La imagen se convirtió en una de las postales más comentadas de la jornada. Apenas terminó el encuentro disputado en Atlanta, Giovani Lo Celso desplegó sobre el césped una bandera blanca con letras negras, acompañado por varios de sus compañeros, mientras el plantel celebraba el pase a la final del Mundial frente a España. La aparición del paño despertó preguntas debido a que, antes del partido, se había advertido sobre la prohibición de ingresar banderas o elementos con mensajes políticos a los estadios del Mundial.
Así desplegó la bandera Lo Celso
Qué se sabe de la bandera de Malvinas que alzaron los jugadores de la Selección
Tras el partido, en X (ex Twitter), los usuarios hablaron sobre la bandera que levantaron algunos de los jugadores en la cancha, con la frase “las Malvinas son argentinas”. En ese contexto, una chica, con el usuario de @monteraux, expresó en la red social de Elon Musk todas sus dudas respecto a la aparición de la bandera en el campo de juego.
“¿Quién pintó esa bandera?, ¿En qué momento consiguieron la tela y la pintura?, ¿A quién se le ocurrió la idea?”, se puede leer en el tweet que rápidamente se viralizó. En cuestión de horas, ese simple posteo superó las 300 mil visualizaciones, los 16 mil “me gustas”, 175 “repost” y decenas de comentarios.
Entre los comentarios, dos personas respondieron a algunas de sus preguntas con algunos datos curiosos. Una chica, bajo el usuario de X de @milo20154, respondió al tweet con el siguiente mensaje: “La pintó el primo de mi cuñada. Es un pedazo de sábana del hotel”.
Por su parte, Simeone, bajo el usuario de @roquefortEEP, aseguró: “La hicieron anoche con una sábana del hotel”. No obstante, no precisó de qué hotel se trataba.
Qué dijeron los jugadores de la bandera con la insignia de Malvinas
Esa versión que circuló en redes tomó fuerza después de las declaraciones que hizo Gonzalo Montiel. El defensor fue consultado sobre la aparición de la bandera en una entrevista y explicó cómo llegó al plantel. "Justo cayó una ahí y los chicos la agarraron. Así que nada, contento", respondió el futbolista al final del encuentro. En la misma línea, el periodista Nelson Castro sostuvo en Telenoche que alguien tiró la bandera desde una de las tribunas hacia el campo de juego y que luego fue entregada a los jugadores durante los festejos.
Después del partido, Leandro Paredes también fue consultado por la bandera. Ante la pregunta sobre el mensaje exhibido durante la celebración, respondió: "Y siempre serán argentinas". Por su parte, Lisandro Martínez se refirió al impacto que podía generar la imagen en distintos sectores de la sociedad y afirmó: "Me imagino a un veterano de Malvinas viendo eso y llorando". Además, sostuvo que los jugadores "mostraron esa bandera y afirmaron que las islas nos pertenecen".
La escena adquirió una dimensión especial por el rival que enfrentó la Selección argentina. El cruce entre Argentina e Inglaterra volvió a instalar referencias al conflicto del Atlántico Sur de 1982 y a la histórica rivalidad futbolística entre ambos países, que tuvo uno de sus capítulos más recordados en el Mundial de México 1986.
La difusión de las imágenes también tuvo repercusión en Inglaterra. Según trascendió, el episodio podría ser analizado por la FIFA debido a que el Código de Conducta de los Estadios prohíbe el ingreso y exhibición de banderas, pancartas u otros elementos con contenido político, ofensivo o discriminatorio.