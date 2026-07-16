La historia oculta detrás de la bandera de Malvinas con la que festejaron los jugadores de la Selección argentina

Tras vencer a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, los jugadores de la Selección argentina levantaron una bandera con la insignia "las Malvinas son argentinas". Cómo llegó hasta allí.

Entre los festejos por el triunfo de la Selección argentina ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, ganó protagonismo una bandera con un fuerte mensaje simbólico para la República Argentina. Es que, mientras los jugadores del seleccionado de Lionel Scaloni celebraban en la cancha la victoria por 2 a 1 frente al contrincante, les llegó una bandera con la insignia "Las Malvinas son argentinas".

La imagen se convirtió en una de las postales más comentadas de la jornada. Apenas terminó el encuentro disputado en Atlanta, Giovani Lo Celso desplegó sobre el césped una bandera blanca con letras negras, acompañado por varios de sus compañeros, mientras el plantel celebraba el pase a la final del Mundial frente a España. La aparición del paño despertó preguntas debido a que, antes del partido, se había advertido sobre la prohibición de ingresar banderas o elementos con mensajes políticos a los estadios del Mundial.

Así desplegó la bandera Lo Celso TyC Sports Qué se sabe de la bandera de Malvinas que alzaron los jugadores de la Selección Tras el partido, en X (ex Twitter), los usuarios hablaron sobre la bandera que levantaron algunos de los jugadores en la cancha, con la frase “las Malvinas son argentinas”. En ese contexto, una chica, con el usuario de @monteraux, expresó en la red social de Elon Musk todas sus dudas respecto a la aparición de la bandera en el campo de juego.

Una usuaria de X dijo que un conocido pintó la bandera en una sábana del hotel. Captura X “¿Quién pintó esa bandera?, ¿En qué momento consiguieron la tela y la pintura?, ¿A quién se le ocurrió la idea?”, se puede leer en el tweet que rápidamente se viralizó. En cuestión de horas, ese simple posteo superó las 300 mil visualizaciones, los 16 mil “me gustas”, 175 “repost” y decenas de comentarios.

Entre los comentarios, dos personas respondieron a algunas de sus preguntas con algunos datos curiosos. Una chica, bajo el usuario de X de @milo20154, respondió al tweet con el siguiente mensaje: “La pintó el primo de mi cuñada. Es un pedazo de sábana del hotel”.