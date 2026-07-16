"Por Malvinas, por el Diego...": estas son las tapas de los diarios argentinos tras vencer a Inglaterra

No era un partido más. Aunque desde lo estrictamente deportivo se trataba de una semifinal de la Copa del Mundo , en el subconsciente de cada argentino, jugador y miembro del cuerpo técnico latía la ineludible carga histórica que une a ambas naciones desde 1982 y la eterna memoria del mítico partido de Diego Maradona en México 1986. En una noche que ya es leyenda, Argentina venció 2 a 1 a Inglaterra en el Estadio de Atlanta con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez , desatando una fiesta al ritmo de "el que no salta es un inglés" y asegurando el pasaje directo a la gran final del Mundial 2026 .

Tras una remontada agónica en los últimos minutos, las portadas de los principales diarios nacionales amanecieron este jueves con el fervor, la emoción y la épica de un triunfo que trasciende lo futbolístico y permite soñar despiertos con el bicampeonato y la obtención de la cuarta estrella mundialista.

La carga emocional y la mística patria fueron los denominadores comunes en las principales tapas de los periódicos, reflejando el sentir de un país entero:

Página 12: Eligió el título más profundo y representativo del folclore actual de la hinchada argentina en este Mundial 2026: "Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo" , sintetizando las banderas y el motor sentimental del plantel.

Olé: Optó por la emotividad y la herencia maradoniana titulando "La manija de Dios" , acompañado por una imponente fotografía del capitán Lionel Messi festejando el desahogo en Atlanta.

Crónica

Crónica: Con su clásico estilo popular y apelando a la rivalidad histórica, el diario tituló "Plantó bandera", ilustrado con una foto de un Leo Messi gigante en lo más alto del festejo.

"Finalistas heroicos" y el sueño de la cuarta estrella

Otros medios importantes de circulación nacional hicieron foco en la épica deportiva de dar vuelta un partido sumamente complejo ante el conjunto británico:

Clarín

Clarín: Con una foto de la sociedad compuesta por Lionel Messi y Enzo Fernández, el matutino tituló "Milagro con fútbol, ahora por la cuarta", destacando la mística y el carácter de este equipo.

La Nación

La Nación: Prefirió destacar el espíritu de lucha colectiva con una imagen de Messi celebrando en andas y el título "Finalistas heroicos".

Diario Popular

Diario Popular: Fiel a su estilo, el periódico combinó la pasión con el juego para titular "Con fútbol y huevo vamos por la cuarta", cerrando una jornada de fiesta nacional que quedará grabada en las páginas doradas del deporte argentino.