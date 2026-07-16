"Por Malvinas, por el Diego...": estas son las tapas de los diarios argentinos tras vencer a Inglaterra
La prensa argentina celebró con títulos épicos y patrióticos la heroica victoria 2 a 1 de la Selección frente a Inglaterra, que metió a la Albiceleste en la final del Mundial 2026 en otra noche inolvidable.
No era un partido más. Aunque desde lo estrictamente deportivo se trataba de una semifinal de la Copa del Mundo, en el subconsciente de cada argentino, jugador y miembro del cuerpo técnico latía la ineludible carga histórica que une a ambas naciones desde 1982 y la eterna memoria del mítico partido de Diego Maradona en México 1986. En una noche que ya es leyenda, Argentina venció 2 a 1 a Inglaterra en el Estadio de Atlanta con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, desatando una fiesta al ritmo de "el que no salta es un inglés" y asegurando el pasaje directo a la gran final del Mundial 2026.
Tras una remontada agónica en los últimos minutos, las portadas de los principales diarios nacionales amanecieron este jueves con el fervor, la emoción y la épica de un triunfo que trasciende lo futbolístico y permite soñar despiertos con el bicampeonato y la obtención de la cuarta estrella mundialista.
El homenaje a Diego y Malvinas en las portadas de los diarios
La carga emocional y la mística patria fueron los denominadores comunes en las principales tapas de los periódicos, reflejando el sentir de un país entero:
Página 12: Eligió el título más profundo y representativo del folclore actual de la hinchada argentina en este Mundial 2026: "Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo", sintetizando las banderas y el motor sentimental del plantel.
Olé: Optó por la emotividad y la herencia maradoniana titulando "La manija de Dios", acompañado por una imponente fotografía del capitán Lionel Messi festejando el desahogo en Atlanta.
Crónica: Con su clásico estilo popular y apelando a la rivalidad histórica, el diario tituló "Plantó bandera", ilustrado con una foto de un Leo Messi gigante en lo más alto del festejo.
"Finalistas heroicos" y el sueño de la cuarta estrella
Otros medios importantes de circulación nacional hicieron foco en la épica deportiva de dar vuelta un partido sumamente complejo ante el conjunto británico:
Clarín: Con una foto de la sociedad compuesta por Lionel Messi y Enzo Fernández, el matutino tituló "Milagro con fútbol, ahora por la cuarta", destacando la mística y el carácter de este equipo.
La Nación: Prefirió destacar el espíritu de lucha colectiva con una imagen de Messi celebrando en andas y el título "Finalistas heroicos".
Diario Popular: Fiel a su estilo, el periódico combinó la pasión con el juego para titular "Con fútbol y huevo vamos por la cuarta", cerrando una jornada de fiesta nacional que quedará grabada en las páginas doradas del deporte argentino.