La prensa británica estalló por la bandera de Malvinas que mostraron los jugadores de Argentina: "Repugnante"

La clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 , gracias al triunfo por 2-1 sobre Inglaterra en Atlanta, no solo dejó repercusiones deportivas. La celebración de los futbolistas con una bandera que llevaba la inscripción "Las Malvinas son argentinas" provocó una inmediata reacción en el Reino Unido y ocupó las portadas de varios de sus principales medios de comunicación.

Durante gran parte de la cobertura posterior al partido, la prensa británica había destacado la remontada argentina y el papel decisivo de Lionel Messi. Sin embargo, una vez finalizados los festejos en el campo de juego, el foco cambió por completo y las publicaciones comenzaron a cuestionar el mensaje exhibido por los jugadores.

La imagen recorrió rápidamente el mundo y generó especial indignación en Reino Unido , donde distintos diarios calificaron la actitud de los futbolistas argentinos como una provocación vinculada a la histórica disputa por la soberanía de las Islas Malvinas.

Antes de referirse a la polémica, el tabloide The Sun había resumido el encuentro con el título: "Inglaterra 1 Argentina 2: Los Tres Leones quedan desolados tras quedar eliminados del Mundial por el golazo de Martínez en el tiempo de descuento".

La bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" generó una fuerte reacción en medios del Reino Unido tras la clasificación de la Selección argentina a la final.

Argentina remontó el partido en los minutos finales. Anthony Gordon abrió el marcador para Inglaterra a los 55 minutos, pero Enzo Fernández igualó a los 85 y Lautaro Martínez, de cabeza, selló la clasificación apenas siete minutos después. Lionel Messi participó en ambos goles con dos asistencias, una actuación que también fue destacada por la prensa inglesa: "Dos veces Messi centró desde la derecha inglesa. Dos veces el balón acabó en la portería de Pickford".

Lautaro Martínez puso el 2-1 de cabeza. Video: Telefe

Sin embargo, tras el encuentro, el mismo medio cambió el eje de su cobertura y publicó un duro artículo bajo el título: "ARROGANCIA DE ARGIE. Indignación por la celebración de los jugadores argentinos con un cartel que dice 'Las Malvinas son nuestras' tras eliminar a Inglaterra del Mundial".

En el desarrollo de la nota, el periódico afirma: "Los jugadores argentinos celebraron su victoria en la semifinal del Mundial contra Inglaterra mostrando una pancarta repugnante que reivindicaba las Islas Malvinas". Además, añadió: "También se pudo ver a aficionados exaltados ondeando el deplorable cartel que reivindica las islas británicas, cuyos habitantes han votado abrumadoramente a favor de formar parte del Reino Unido".

El artículo concluyó con otro duro cuestionamiento: "Fue un final devastador para un sueño, pero, aunque los matones de Buenos Aires usaron todas las artimañas posibles, no fue una jugada injusta. Pero la repugnante celebración con pancartas de los argentinos dejará un sabor aún más amargo en la boca. Gran Bretaña libró una guerra encarnizada para defender las Islas Malvinas en 1982, cuando Argentina invadió y ocupó el territorio".

Argentina ya piensa en la final

Mientras continúa la repercusión internacional por la celebración posterior al partido, la Selección argentina ya puso el foco en la definición del Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni enfrentará este domingo a España en Nueva Jersey en busca de un nuevo título mundial, mientras que Inglaterra disputará el encuentro por el tercer puesto frente a Francia.