¿Qué prohibición? La Selección argentina festejó el triunfo ante Inglaterra con una bandera de Malvinas

Como no podía ser de otra forma, la Selección argentina celebró la clasificación a la final recordando que, hoy y siempre, las Malvinas son argentina.

No era "solo un partido de fútbol". Los protagonistas lo dijeron y lo repitieron una y otra vez en la previa por una cuestión de protocolo, pero en el fondo sabían que era mucho más que eso. Así lo demostró la Selección argentina, que este miércoles venció 2-1 a Inglaterra en una heroica semifinal del Mundial 2026.

Mucho se habló en la semana de la prohibición de cualquier analogía o reminiscencia a la Guerra de Malvinas, una herida abierta en suelo argento y que seguirá estándolo mientras los británicos sigan ocupando las islas. Y los jugadores, pese a cualquier imposición de la FIFA, no lo olvidan, ni siquiera después de dar vuelta un resultado adverso y clasificar a una nueva final del mundo.

La bandera de Malvinas con la que Argentina festejó el triunfo ante Inglaterra TyC Sports Luego del partido, en el que los Tres Leones comenzaron ganando con un gol de Anthony Gordon pero Enzo Fernández y Lautaro Martínez lo dieron vuelta -ambos asistidos por Lionel Messi-, los jugadores de la Scaloneta fueron a festejar con el público al canto de "El que no salta es un inglés" y "Un minuto de silencio...".

En ese momento, Giovani Lo Celso se acercó a las tribunas y volvió con una bandera pintada a mano que rezaba: "Las Malvinas son argentinas". No hizo falta decir nada más, y todo el equipo se formó para agitarla con orgullo en grupo mientras seguía cantando y celebrando con la gente.