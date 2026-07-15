"¡Y ya lo ve, y ya lo ve...!": así taparon los hinchas argentinos al himno de Inglaterra

La marea albiceleste copó el Mercedes Benz Stadium para la semifinal del Mundial 2026 al ritmo de un ensordecedor hit que evoca la histórica rivalidad.

La entrada de Argentina e Inglaterra para la semifinal del Mundial 2026.

La Selección todavía no había tocado la pelota, pero el primer golpe lo dio la gente. En un Mercedes Benz Stadium repleto, los miles de hinchas argentinos que viajaron hasta Atlanta hicieron sentir la localía en la previa de la histórica semifinal del Mundial 2026.

El momento más caliente llegó mientras sonaba el himno de Inglaterra. Lejos de quedarse en silencio, la marea albiceleste hizo retumbar el estadio con un clásico de toda la vida: "¡Y ya lo ve, y ya lo ve... el que no salta, es un inglés!".

El grito bajó desde los cuatro costados y tapó por completo las estrofas del himno británico, en una escena que reflejó la enorme rivalidad entre países.

Video: los hinchas argentinos taparon al himno de Inglaterra Los hinchas argentinos taparon el himno de Inglaterra: "¡El que no salta, es un inglés!". Video: TyC Sports Banderas, bombos, camisetas albicelestes y gargantas al máximo. Como ocurrió durante toda la Copa del Mundo, los hinchas volvió a copar las tribunas y armó una fiesta que empujó al equipo de Lionel Scaloni en la previa de un acontecimiento histórico.