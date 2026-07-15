¡Argentina, a la final del mundo!: cuándo y dónde será el partido ante España

Argentina y España jugarán la final del Mundial 2026 este domingo 19 de julio, desde las 16, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Argentina se lo dio vuelta a Inglaterra y se clasificó en la final del Mundial.

Argentina y España disputarán la final del Mundial 2026 este domingo 19 de julio. El encuentro comenzará a las 16, hora argentina, y tendrá como escenario el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey. Allí se conocerá al campeón después de un mes y medio de competencia.

Cuándo se juega la final del Mundial 2026 El partido decisivo se jugará el domingo 19 de julio de 2026, a partir de las 16 de Argentina. Será el cierre de una Copa del Mundo en la que los dos finalistas habrán completado un recorrido de ocho encuentros, el más extenso en la historia del torneo.

Messi histórico, disputará su tercera final del mundo. EFE Dónde será la final entre Argentina y España El escenario elegido es el MetLife Stadium, en Nueva York/Nueva Jersey. El estadio cuenta con una capacidad para más de 82.500 espectadores y es utilizado habitualmente por los New York Giants y los New York Jets de la NFL.

El cabezazo de Lautaro Martínez que le dio la victoria a la Selección. Argentina llegó a la definición luego de vencer por 2-1 a Inglaterra en una semifinal que logró remontar sobre el cierre. El seleccionado estuvo en desventaja hasta el minuto 85, pero los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez le permitieron clasificarse para la séptima final mundialista de su historia y la segunda consecutiva.