¡Argentina, a la final del mundo!: cuándo y dónde será el partido ante España
Argentina y España jugarán la final del Mundial 2026 este domingo 19 de julio, desde las 16, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
Argentina y España disputarán la final del Mundial 2026 este domingo 19 de julio. El encuentro comenzará a las 16, hora argentina, y tendrá como escenario el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey. Allí se conocerá al campeón después de un mes y medio de competencia.
Cuándo se juega la final del Mundial 2026
El partido decisivo se jugará el domingo 19 de julio de 2026, a partir de las 16 de Argentina. Será el cierre de una Copa del Mundo en la que los dos finalistas habrán completado un recorrido de ocho encuentros, el más extenso en la historia del torneo.
Dónde será la final entre Argentina y España
El escenario elegido es el MetLife Stadium, en Nueva York/Nueva Jersey. El estadio cuenta con una capacidad para más de 82.500 espectadores y es utilizado habitualmente por los New York Giants y los New York Jets de la NFL.
Argentina llegó a la definición luego de vencer por 2-1 a Inglaterra en una semifinal que logró remontar sobre el cierre. El seleccionado estuvo en desventaja hasta el minuto 85, pero los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez le permitieron clasificarse para la séptima final mundialista de su historia y la segunda consecutiva.
El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará conseguir la cuarta estrella para la Selección y defender la corona alcanzada en Qatar 2022. España, por su parte, derrotó 2-0 a Francia con goles de Mikel Oyarzabal, de penal, y Pedro Porro. La Furia Roja volverá a disputar una final después de 16 años e intentará sumar un nuevo título al obtenido en Sudáfrica 2010.