Una bandera de Independiente Rivadavia se robó todas las miradas antes del Argentina-Inglaterra

En la antesala de la semifinal del Mundial, una bandera del barrio Sargento Cabral, con los colores de la Lepra, se robó las miradas.

En la previa de uno de los partidos más esperados del Mundial, Argentina e Inglaterra, hubo un detalle que no pasó desapercibido para los hinchas mendocinos. Mientras las tribunas comenzaban a latir al ritmo de los bombos y el color argentino copaba cada rincón del estadio, una bandera del barrio Sargento Cabral, de Las Heras, con los colores y el escudo de Independiente Rivadavia apareció entre la multitud.

La imagen rápidamente comenzó a circular en redes sociales y volvió a demostrar una postal que se repite en cada competencia internacional: los clubes mendocinos siempre encuentran la manera de estar presentes cuando juega la Selección Argentina.

En medio del mar de camisetas albicelestes, la bandera de la Lepra sobresalió como un símbolo de pertenencia. No solo representó a Independiente Rivadavia, sino también a un barrio y a una provincia que, a miles de kilómetros de distancia, dijeron presente en una de las citas futbolísticas más importantes del planeta.

La bandera de Independiente Rivadavia en la previa de Argentina vs Inglaterra No es la primera vez que Mendoza se hace notar en un Mundial. En los últimos partidos también se pudieron ver camisetas, banderas y distintos símbolos de Godoy Cruz, además de otros clubes de la provincia, acompañando el recorrido del seleccionado de Lionel Scaloni.

Porque cuando juega Argentina, el sentimiento une a todos. Y en esa pasión que recorre el mundo, Mendoza siempre encuentra un lugar para hacerse visible, llevando sus colores, sus barrios y sus clubes hasta las tribunas del escenario más importante del fútbol mundial.