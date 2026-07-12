Independiente Rivadavia venció 1-0 a Tigre y se clasificó a los octavos de final de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia arrancó el segundo semestre con una sonrisa. En el estadio Julio César Villagra de Córdoba, la Lepra derrotó 1-0 a Tigre y se clasificó a los octavos de final de la Copa Argentina , en un encuentro que marcó el regreso a la competencia oficial del equipo dirigido por Alfredo Berti.

El elenco mendocino sintió por momentos la falta de ritmo propia de la pretemporada, pero logró acomodarse rápidamente al partido. Con orden, intensidad y algunos buenos pasajes de juego, fue superior a un Tigre que mostró pocas respuestas ofensivas y terminó justificando una victoria que incluso pudo haber sido más amplia.

A los 32 minutos, José Florentín cayó dentro del área tras un infantil empujón del defensor de Tigre Mariano Moreno y el árbitro Leandro Rey Hilfer sancionó correctamente el penal.

La diferencia llegó a los 35 minutos de la primera etapa. José Florentín ingresó al área y fue derribado por Valentín Moreno en una acción que Leandro Rey Hilfer sancionó sin dudar. Luciano Gómez tomó la responsabilidad del penal y definió con gran tranquilidad para establecer el 1-0.

A partir de la ventaja, Independiente manejó mejor los tiempos del partido y encontró espacios para lastimar de contraataque, aprovechando la necesidad de Tigre de adelantar sus líneas.

El regreso de Álex Arce y una salvada para el recuerdo

Una de las grandes noticias para la Lepra fue el regreso de Álex Arce. El delantero paraguayo volvió a sumar minutos apenas días después de reincorporarse al plantel tras su participación en el Mundial 2026 con Paraguay.

El atacante estuvo cerca de convertir, aunque su festejo quedó truncado porque la jugada fue invalidada al haber salido previamente la pelota por la línea de fondo. Más tarde, el arquero Zenobio le sacó el 2-0 tras un impecable golpe de cabeza luego de un tiro libre desde la izquierda.

En el tramo final llegó la acción que pudo cambiar la historia. A los 84 minutos, Nicolás Bolcato cometió un error en la salida y dejó servido el empate para Tigre. Cuando parecía que la pelota terminaba dentro del arco, apareció Sheyko Studer con una salvada extraordinaria sobre la línea que sostuvo la ventaja mendocina y desató el festejo de todo el banco de suplentes.

¡UNA SALVADA QUE SE GRITÓ COMO UN GOL!



Studer le sacó el empate en la línea e Independiente mantuvo el arco en cero ante Tigre. pic.twitter.com/aFSvq8NwjY — TyC Sports (@TyCSports) July 12, 2026

Espera rival y piensa en la Supercopa

Con la clasificación asegurada, Independiente Rivadavia ahora aguardará por el ganador del cruce entre River y Aldosivi para conocer a su rival en los octavos de final de la Copa Argentina.

Sin embargo, el foco inmediato estará puesto en otro objetivo importante. El martes 21 de julio, desde las 18, el equipo de Alfredo Berti volverá a Córdoba para disputar la final de la Supercopa frente a Estudiantes de La Plata, con la ilusión de sumar una nueva estrella a la historia del club.

El minuto a minuto de Independiente Rivadavia vs Tigre