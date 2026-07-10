Sebastián Villa no viajará a Córdoba y será baja en Independiente Rivadavia ante Tigre

El delantero colombiano. Sebastián Villa, quedó afuera de la convocatoria para los 16avos de final de la Copa Argentina y alimenta las versiones sobre su futuro.

Independiente Rivadavia tendrá una ausencia de peso para el duelo de este domingo frente a Tigre, por los 16avos de final de la Copa Argentina. Sebastián Villa no integrará la delegación que viajará a Córdoba y quedó descartado para uno de los partidos más importantes del semestre.

Si bien desde el club no se brindaron mayores precisiones sobre los motivos de la baja, la ausencia del delantero colombiano se da en medio de las negociaciones por su posible salida y vuelve a alimentar las versiones sobre un inminente cambio de equipo.

Sebastián Villa no viajará a Córdoba con Independiente Rivadavia En los últimos días, el nombre de Villa volvió a instalarse con fuerza en el mercado de pases y distintos medios nacionales aseguran que su futuro podría definirse en las próximas horas.

La Lepra, vigente campeona del certamen, buscará defender el título sin una de sus principales figuras cuando enfrente a Tigre este domingo a las 16.15, en el estadio Julio César Villagra de Córdoba.

Alex Arce se entrenó con el equipo. Prensa CSIR La baja de Villa obligará al entrenador Alfredo Berti a rearmar el ataque para un compromiso clave, mientras la incertidumbre sobre el futuro del colombiano sigue creciendo a medida que avanza el mercado de pases.