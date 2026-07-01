En Boca ya dan por cerrado el regreso de Sebastián Villa, pero la Lepra aún guarda silencio

Medios partidarios y nacionales aseguran que el acuerdo está cerrado entre Sebastián Villa, Boca y sus abogados.

En Boca ya dan como una realidad el regreso de Villa.

Lo que hace apenas unas semanas parecía una posibilidad de mercado hoy comienza a tomar forma de realidad. En el Mundo Boca ya dan por cerrado el regreso de Sebastián Villa y las negociaciones con Independiente Rivadavia habrían entrado en la etapa final.

Según trascendió en medios partidarios, el delantero colombiano ya tendría acordado su contrato con el Xeneize y solamente restarían detalles para que Boca e Independiente Rivadavia terminen de cerrar la operación.

En Boca aseguran que el regreso de Sebastián Villa es una realidad, en la Lepra aún nada La noticia genera expectativa tanto en Buenos Aires como en Mendoza. Para Boca significaría recuperar a un futbolista que dejó una huella importante durante su primer ciclo en el club, aunque el desenlace no fue el mejor. Para la Lepra, en cambio, implicaría concretar una de las ventas más importantes de su historia reciente.

Sebastián Villa no seguiría en Mendoza. Alf Ponce Mercado / MDZ Las versiones indican que la negociación se desarrolló durante varias semanas y que las diferencias económicas fueron el principal obstáculo. Boca habría presentado una oferta cercana a los 6 millones de dólares para quedarse con el pase del colombiano, mientras la dirigencia azul mantenía una postura firme respecto de la valoración del jugador.

Mientras tanto, en Independiente Rivadavia aguardan la resolución definitiva. Si la operación se concreta, la Lepra perderá a una de sus principales figuras, pero recibirá una inyección económica que podría resultar clave para afrontar el segundo semestre y fortalecer el proyecto deportivo.