Coudet se indignó con un periodista de River y lo cruzó fuerte: "No soy boludo, es una locura lo que dijiste"
Tras el triunfo contra Argentinos, el Chacho Coudet se sintió atacado por un periodista partidario con el que protagonizó una acalorada discusión. El video.
Pese al necesario triunfo ante Argentinos que trajo alivio al mundo River, Eduardo Coudet protagonizó una de las conferencias más fuertes desde que se sentó en el banco millonario. Y el foco principal fue el explosivo cruce que tuvo el entrenador con un periodista partidario.
Fuerte cruce de Coudet con un partidario de River: qué se dijeron
El protagonista fue Hernán Santarsiero, que al momento de agarrar el micrófono comenzó a formular una pregunta que, con el correr de las palabras, terminó convirtiéndose en opinión. "No quiere dejar pasar algo, ¿vos sos consciente de que fue gravísimo lo que pasó? Esta batería de partidos perdidos, la final vs. Belgrano, fue algo histórico", comenzó diciendo, a lo que el Chacho ya lo empezó a mirar con cara de pocos amigos.
"Me da la sensación que lo decís con cierta liviandad", le recriminó Santarsiero. Y esa fue la frase que sacó a Coudet, quien enseguida le paró el carro antes de que termine la pregunta. "No, no, no. No lo digo con ninguna liviandad, no te equivoques", disparó el DT. "Apuntás al periodismo...", le retrucaron. "No le apunto a nadie. Ves que no se puede hablar…", se indignó el Chacho, antes de dar una respuesta mucho más marcada.
"¿A qué periodismo le apunté? ¿A quién apunté con esto? Yo trato de sacar fantasmas, soy respetuoso con todos. No lo tomé con liviandad porque puse mi cabeza arriba de la mesa en el partido pasado. Sé muy bien en el lugar en el que estoy porque puse mu cabeza arriba de la mesa en el partido pasado, asumí la responsabilidad, puse mi cabeza arriba de la mesa y siempre la voy a poner yo. Me parece que te estás equivocando con lo que estás diciendo. Sé donde estoy, tengo muchos años acá y en el fútbol. Soy respetuoso pero no boludo. Es una locura lo que estás diciendo", agregó el extécnico de Racing y Central, sin poder creer la situación.
Lejos de quedarse con eso, Coudet no se guardó palabra alguna y continuó: "¿De qué liviandad estás hablando? ¿Vos te creés que la paso bien cuando no ganamos o todo lo que me juego? Te equivocaste con el análisis pero te voy a dar mi punto de vista, no voy a permitir que todo pase. No vi ninguna liviandad en la conferencia pasada. Las cosas serias como son: no nos equivoquemos. Yo trabajo todos los días, le doy la seriedad que merece mi trabajo y quedate tranquilo que dejé muchas horas para que hoy River tenga a estos jugadores. ¿Liviandad? No te lo voy a permitir".