El gesto culposo de Montiel en su festejo de gol ante Argentinos que rompió la sequía de River
Luego de cuatro fechas, Gonzalo Montiel anotó el primer gol de River en el Torneo Clausura y su festejo desnudó la crisis que atraviesa el equipo de Coudet. El video.
Después de cuatro derrotas consecutivas y 360 minutos sin poder convertir, River finalmente rompió el maleficio. Y el encargado de hacerlo fue Gonzalo Montiel, quien apareció para marcar el 1-0 ante Argentinos Juniors en el Monumental por la quinta fecha del Torneo Clausura.
La sequía ya comenzaba a pesar. Barracas Central, Gimnasia, Rosario Central y Tigre habían dejado al equipo de Eduardo Coudet sin goles, en una racha que se tradujo en cuatro caídas por 1-0. Por eso, el duelo ante el Bicho se presentaba como una oportunidad clave para cambiar el rumbo y volver a darle una alegría a un público millonario golpeado por el pésimo arranque.
Montiel cortó el maleficio de River en el Clausura
Montiel aprovechó la oportunidad y puso fin a una racha que se había convertido en una de las principales preocupaciones. El campeón del mundo no sólo rompió el cero en el Monumental: también le devolvió la esperanza y un poco de aire a un River que venía vapuleado.
De hecho, su festejo tuvo un detalle que no pasó inadvertido. Apenas convirtió, Cachete miró hacia las tribunas, besó el escudo de su camiseta y les pidió perdón a los hinchas. Un gesto culposo que pareció reflejar el contexto a la perfección.
Así, Montiel no sólo cortó una dura sequía de 360 minutos. Más allá del gol, lo más valorable fue el reconocimiento posterior al pueblo riverplatense por todo lo que venían soportando.