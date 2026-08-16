Inédito: el récord negativo que batió Lionel Messi tras su penal errado en el duro 1-4 de Inter Miami

En la derrota ante Nashville por la MLS, Lionel Messi volvió a fallar desde los doce pasos y alcanzó una racha oscura en su legendaria carrera.

No fue una noche más para Lionel Messi. Inter Miami fue goleado 4-1 por Nashville en la MLS y, además de quedarse con las manos vacías en un duelo clave por la Conferencia Este, el capitán argentino protagonizó una situación poco habitual en su carrera.

Con el partido 0-1, el rosarino tuvo la chance de igualar el marcador desde el punto penal y volvió a fallar: hizo su clásico saltito antes de rematar y el arquero Brian Schwake le adivinó el disparo que evitó el 1-1 parcial. Se trató de su segundo penal errado desde que llegó a Estados Unidos, donde convirtió otros cinco.

El penal errado de Lionel Messi en la derrota de Inter Miami ante Nashville. Video: MLS El récord negativo de Lionel Messi en los penales Pero el detalle que llama la atención es que significó el tercer penal en forma consecutiva que Messi no logra cambiar por gol durante un partido oficial. Y para encontrar los dos anteriores hay que remontarse al Mundial 2026.

La Pulga no pudo convertir desde los doce pasos frente a Austria por la fase de grupos (el remate se fue desviado) y luego malogró otra ejecución en el duelo contra Egipto en octavos de final (se lo atajaron). Su último penal convertido fue justamente en el amistoso previo a la Copa del Mundo ante Islandia.

Para pasar en limpio, Messi alcanzó por primera vez una racha de tres penales seguidos sin convertir en tiempo regular. Un récord negativo, sí, pero que buscará cortar cuanto antes.