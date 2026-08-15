Salió a la luz la Ref Cam de la final del Mundial entre Argentina y España: el cruce de Messi con el árbitro Vincic

Luego de semanas, la FIFA publicó la cámara frontal que llevó el juez Slavko Vincic y se conocieron varias perlitas de aquella definición en Nueva Jersey.

A casi cuatro semanas de aquella definición que terminó con España campeón, la FIFA reveló un contenido inédito de la final perdida de la Selección argentina. Se trata de la Ref Cam de Slavko Vincic, el árbitro esloveno que dirigió en el MetLife en Nueva Jersey y registró desde adentro distintos momentos que ahora ya son de público conocimiento.

El video, de aproximadamente cuatro minutos y medio, permite observar escenas del antes, durante y después de la final: el saludo entre los jugadores, el sorteo inicial, diferentes acciones de los 120 minutos y hasta el festejo de la Roja tras el pitazo que gestó la segunda estrella de su historia. Eso sí: quedaron afuera los cruces y las peleas que se produjeron una vez terminado el partido.

El particular pedido de VIncic a Lionel Messi durante la final del Mundial Entre las perlitas que dejó la grabación aparece un particular pedido de Vincic a Lionel Messi. En pleno partido, el juez se acercó al capitán argentino para pedirle que calmara a Leandro Paredes, quien ya estaba amonestado y se encontraba al límite de una segunda amarilla que podía dejar a la Scaloneta con un jugador menos. Tiempo antes, claro, de la expulsión de Enzo Fernández que condicionó todo.