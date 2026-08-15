River: un héroe decisivo de Madrid lanzó una cruda sentencia sobre el segundo ciclo de Marcelo Gallardo

Un protagonista clave de River en la histórica final de la Libertadores 2018 opinó del Muñeco y dejó una contundente reflexión que hizo ruido en Núñez.

Si alguien tiene autoridad para hablar de Marcelo Gallardo en River, ese es Lucas Pratto. El Oso fue una de las piezas fundamentales de la primera etapa del Muñeco y quedó grabado para siempre en la historia del club por sus goles ante Boca en la inolvidable final de la Copa Libertadores 2018.

El delantero que actualmente milita en Coquimbo de Chile se refirió a las dificultades que atravesó el Muñeco al momento de su repentino regreso al club de Núñez, que estuvo muy lejos de lo esperado y tiempo después decantó en su renuncia. Y, aunque evitó hacer una afirmación tajante sobre lo ocurrido puertas adentro, planteó una diferencia importante entre aquel plantel de la época dorada y el actual.

Las frases de Lucas Prato sobre el segundo ciclo de Gallardo, ¿con palito incluido? “Había llevado jugadores que él quería, que tal vez pensaba que iban a funcionar, pero creo que no logró llegarles a todos. No todos los futbolistas son iguales, por ahí el mensaje de Marcelo con nosotros era una cosa y nos tocaba algo que a los de ahora no los tocó”, reflexionó, en una entrevista exclusiva con el streaming de La Página Millonaria.

Lucas Pratto. Foto: NA Para Pratto, el vínculo entre entrenador y jugador es determinante. Y cuando esa conexión se pierde, recuperar la confianza puede convertirse en una misión prácticamente imposible. “Es muy difícil convencer al futbolista hoy en día y cuando ya no te creen es muy difícil cambiar la idea. Es un poco eso, habría que estar en el día a día, no sé qué pasó”, explayó.

El Oso también habló de dos referentes que dejaron River durante este segundo ciclo: Enzo Pérez e Ignacio Fernández. Ambos son amigos suyos y, según contó, todavía tiene pendiente conocer de primera mano qué sucedió. “Les voy a preguntar en confianza qué pasó, pero me dio mucho dolor que se hayan ido de esa manera estando Marcelo”.