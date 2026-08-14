Franco Mastantuono debutó en con la camiseta de Fiorentina: el fuerte golpe de "bienvenida" que recibió

En el día de su cumpleaños, Mastantuono tuvo su anhelado estreno con la camiseta de la Fiorentina de Italia. Ingresó en el segundo tiempo por la Copa Italia.

En el día de su cumpleaños número 19, Franco Mastantuono ingresó en el segundo tiempo en la goleada ante Benevento por la Copa Italia.

Franco Mastantuono tuvo este viernes su esperado estreno con la camiseta de la Fiorentina. Justo en el día de su cumpleaños número 19, el ex River ingresó en el segundo tiempo ante Benevento y sumó sus primeros minutos en el fútbol italiano.

El argentino comenzó el encuentro en el banco de suplentes, pero después del descuento de Benevento llegó el momento esperado. A los 58 minutos, Mastantuono reemplazó a Albert Guðmundsson y saltó al campo con la Viola ganando 4-1.

El debut llegó en un contexto favorable para el equipo de Florencia, que terminó imponiéndose con autoridad y avanzó a la siguiente ronda de la Copa Italia. Mastantuono, por su parte, buscó rápidamente dejar su marca.

Franco Mastantuono tuvo el gol en sus pies MASTANTUONO ESTUVO CERCA DEL QUINTO



El argentino probó desde afuera del área y su remate pasó cerca del ángulo.



Fiorentina le gana 4-1 a Benevento.#CopaItaliaEnDSPORTS pic.twitter.com/OcRH24dTQK — DSPORTS (@DSports) August 14, 2026 A los 82 minutos, el ex River recibió la pelota y se animó a probar desde afuera del área. El remate pasó muy cerca del ángulo y estuvo a centímetros de convertirse en su primer gol con la camiseta de la Fiorentina.

El argentino también había tenido otra oportunidad para intentar marcar, pero su debut terminó sin poder estrenarse en la red. De todos modos, dejó sus primeras sensaciones en el fútbol italiano y empezó a sumar minutos en su nuevo equipo.