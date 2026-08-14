Fue campeón con River y decidió volver del retiro para jugar en el fútbol mendocino

Un club del fútbol local anunció la contratación del delantero mendocino que cuenta con una dilatada trayectoria.

El delantero ganó dos Copa Argentina, una Supercopa Argentina, la Recopa Sudamericana y formó parte del plantel que ganó la Copa Libertadores 2018.

A sólo dos semanas del comienzo del torneo Regional Amateur, los clubes del fútbol mendocino continúan en el armado de los respectivos planteles para afrontar un certamen por demás exigente y que otorgará cuatro ascensos al Federal A 2027.

Y a la rutilante llegada del ex River Lionel Vangioni a Huracán de San Rafael, este viernes se sumó otro anuncio que ya generó expectativas en una de las instituciones del fútbol local que afrontará el campeonato.

Piri Vangioni vestirá los colores del Globo azuloro de San Rafael. Prensa HSR El certamen de carácter federal se pondrá en marcha el último fin de semana de agosto y, si bien resta la confirmación oficial de la cantidad de clubes que lo disputarán, se encuentran habilitados para participar más de 200.

Entre las instituciones de Mendoza aparecen Atlético Argentino, Sport Club San Carlos y La Consulta (San Carlos), La Libertad (Rivadavia), Montecaseros (San Martín), Huracán, Sport Club Quiroga y Deportivo Goudge (San Rafael) y Pacífico (Alvear).

Fue campeón con River y reforzará al fútbol mendocino Este viernes, Sportivo La Consulta anunció la contratación del delantero Marcelo Larrondo, quien se transformó en nuevo refuerzo del club sancarlino para afrontar el próximo torneo Regional Amateur.