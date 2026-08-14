Fue campeón con River y decidió volver del retiro para jugar en el fútbol mendocino
Un club del fútbol local anunció la contratación del delantero mendocino que cuenta con una dilatada trayectoria.
A sólo dos semanas del comienzo del torneo Regional Amateur, los clubes del fútbol mendocino continúan en el armado de los respectivos planteles para afrontar un certamen por demás exigente y que otorgará cuatro ascensos al Federal A 2027.
Y a la rutilante llegada del ex River Lionel Vangioni a Huracán de San Rafael, este viernes se sumó otro anuncio que ya generó expectativas en una de las instituciones del fútbol local que afrontará el campeonato.
El certamen de carácter federal se pondrá en marcha el último fin de semana de agosto y, si bien resta la confirmación oficial de la cantidad de clubes que lo disputarán, se encuentran habilitados para participar más de 200.
Entre las instituciones de Mendoza aparecen Atlético Argentino, Sport Club San Carlos y La Consulta (San Carlos), La Libertad (Rivadavia), Montecaseros (San Martín), Huracán, Sport Club Quiroga y Deportivo Goudge (San Rafael) y Pacífico (Alvear).
Fue campeón con River y reforzará al fútbol mendocino
Este viernes, Sportivo La Consulta anunció la contratación del delantero Marcelo Larrondo, quien se transformó en nuevo refuerzo del club sancarlino para afrontar el próximo torneo Regional Amateur.
El atacante nacido en Tunuyán de 37 años comenzó su carrera en el club Fernández Álvarez, de su ciudad natal, para luego recalar en Sportivo Desamparados, en donde dejó gratos recuerdos y fue clave en el ascenso del cuadro sanjuanino del viejo torneo Argentino A del año 2006.
Posteriormente pasó por Progreso de Uruguay y luego emigró al fútbol italiano para vestir las camisetas de Siena, Fiorentina y Torino.
En 2015 regresó a la Argentina para jugar en Tigre, River, en donde logró cinco títulos, Rosario Central y Defensa, antes de jugar en algunos clubes de Chile. En 2023 llegó al Deportivo Maipú y, luego de anunciar su retiro de la actividad profesional, decidió volver para vestir los colores del Sportivo.
El rimbombante anuncio de La Consulta
Con una extensa publicación en redes sociales, el cuadro del Valle de Uco dio a conocer la noticia que despertó todo tipo de opiniones en relación a la llegada de Larrondo.
"Jerarquía internacional, con la esencia del fútbol nuestro", fue el título que eligió la institución para presentar al jugador. "Formado en un club de barrio como el nuestro, conoce a la perfección el valor de la pertenencia, la identidad y el sacrificio que caracterizan a las instituciones de nuestra zona", expresaron en el comunicado.