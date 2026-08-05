Debutó en un Superclásico, atajó un recordado penal y ahora jugará en el fútbol mendocino

La llegada del portero que inició su carrera en River se da en el medio de un ambicioso proyecto de la dirigencia del Globo azuloro, que buscará ganarse un lugar en el flamante Torneo Argentino del Interior , que comenzará a jugarse el año que viene.

Díaz se encontrará además en el plantel de Huracán con otro exRiver como Leonel Piri Vangioni , quien se sumó al club sanrafaelino la semana pasada y también disputará el certamen federal.

Alan Leonardo Díaz era el quinto arquero y debutó por un contagio masivo de Covid19 que afectó a Franco Armani, Germán Lux, Enrique Bologna y Franco Petroli.

Una de las páginas de la historia del partido más importante del fútbol argentino contará que Leo Díaz no sólo se dio el lujo de debutar de forma oficial en un Boca-River , sino que también fue protagonista de un encuentro que quedó en el recuerdo por distintas situaciones.

Fue el 16 de mayo de 2021, cuando por diferentes circunstancias, el entrenador Marcelo Gallardo acudió a un joven Díaz para ser el arquero titular nada menos que ante Boca en La Bombonera , en un partido de cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional.

Esa noche, el portero debutante mostró seguridad y convicción, y más allá del tempranero gol de Carlos Tevez, el joven tocó el cielo con las manos al detener un recordado penal al colombiano Edwin Cardona en la definición que luego ganaría el Xeneize.

Cuándo podría debutar

Según informó este miércoles el Consejo Federal, el próximo Regional Amateur, que será el último de la historia, comenzará el último fin de semana de agosto y entregará 4 ascensos al Federal A 2027 y otras 4 plazas para el nuevo Argentino del Interior.

En los próximos días, la entidad confirmará la cantidad de clubes participantes como así también realizará el sorteo de las zonas, para un campeonato que contará con el mismo formato que los anteriores, con una primera fase en donde los equipos se dividirán según se región geográfica.